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В течение 2024 года в Прикамье завезли 441 тонну свежих помидоров из Казахстана

В течение 2024 года в Прикамье завезли 441 тонну свежих помидоров из Казахстана

7 марта 2024, 08:27
Фото: 1MI
6 марта новая партия томатов прошла проверку Россельхознадзора.

С начала 2024 года в Пермский край поступила 441 т томатов из Казахстана. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Вчера, 6 марта, Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю был проконтролирован ввоз 18 т помидоров из соседней страны. Партия будет реализована в торговых сетях Прикамья. Сотрудниками органа проведен отбор проб и контроль товаросопроводительных документов.

В ходе проверки нарушения обнаружены не были. Продукция прошла проверку на наличие вируса коричневой морщинистости плодов, пятнистого увядания и мозаики пепино.

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#Пермский край#Россельхознадзор#Проверка#Прикамье#Торговые сети#Казахстан#Томаты
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