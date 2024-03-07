Власти Перми выделяют деньги на эвакуацию электросамокатов на штрафплощадки

Новые требования подразумевают, что СИМ в Перми можно будет размещать только на велопарковках. Причем, не будет разрешаться оставлять СИМ на велопарковках, расположенных в границах городского центра, а также на улицах особого градостроительного значения — магистралях городского значения. СИМ, которые будут обнаружены вне велопарковок, власти будут эвакуировать на штрафстоянки.