Власти Перми выделяют деньги на эвакуацию электросамокатов на штрафплощадки

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:03
Администрация Перми разработала проект постановления, предусматривающего выделение на этот год денег для вывоза средств индивидуальной мобильности (СИМ) из запрещённых для стоянки зон. Как сообщает ИА «Текст», распорядителем этих средств будет департамент имущественных отношений администрации Перми.
Ранее в мэрии заявили о планах ограничить использование электросамокатов в центральном планировочном районе — по сути, это весь центр города. На этой территории будет запрещена парковка не только прокатных электросамокатов, но и личных. В начале февраля прошли публичные слушания с обсуждением этих изменений.
Новые требования подразумевают, что СИМ в Перми можно будет размещать только на велопарковках. Причем, не будет разрешаться оставлять СИМ на велопарковках, расположенных в границах городского центра, а также на улицах особого градостроительного значения — магистралях городского значения. СИМ, которые будут обнаружены вне велопарковок, власти будут эвакуировать на штрафстоянки.