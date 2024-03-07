Врачи на Урале ошибочно отдали тело чужой бабушки родственникам

Представители больницы утверждают, что они не допустили никаких ошибок. Вероятно, произошла путаница с телами в морге. Тем не менее, внучке все же удалось пробиться в неврологическое отделение и она обнаружила свою бабушку живой. Выяснилось, что пенсионерку ошибочно приняли за другую пациентку того же возраста.