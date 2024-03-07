Врачи на Урале ошибочно отдали тело чужой бабушки родственникам

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Внучка пострадавшей, по имени Екатерина, рассказала, что ее бабушку, 87-летнюю женщину, госпитализировали 19 февраля. Родные не могли посетить ее, и спустя три дня им сообщили о смерти пенсионерки.
Похороны были запланированы на 25 февраля, и родственники приехали для прощания с бабушкой. Однако позже родители Екатерины сказали, что в гробу лежит другой человек, пишет 360tv.ru.
Представители больницы утверждают, что они не допустили никаких ошибок. Вероятно, произошла путаница с телами в морге. Тем не менее, внучке все же удалось пробиться в неврологическое отделение и она обнаружила свою бабушку живой. Выяснилось, что пенсионерку ошибочно приняли за другую пациентку того же возраста.