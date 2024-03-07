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Врачи на Урале ошибочно отдали тело чужой бабушки родственникам

7 марта 2024, 05:52
Медики в Ревде, Свердловская область, допустили ошибку и отдали родственникам тело незнакомой женщины. Ошибка выявилась на похоронах, сообщает издание «Ревда-Инфо».

Внучка пострадавшей, по имени Екатерина, рассказала, что ее бабушку, 87-летнюю женщину, госпитализировали 19 февраля. Родные не могли посетить ее, и спустя три дня им сообщили о смерти пенсионерки.

Похороны были запланированы на 25 февраля, и родственники приехали для прощания с бабушкой. Однако позже родители Екатерины сказали, что в гробу лежит другой человек, пишет 360tv.ru.

Представители больницы утверждают, что они не допустили никаких ошибок. Вероятно, произошла путаница с телами в морге. Тем не менее, внучке все же удалось пробиться в неврологическое отделение и она обнаружила свою бабушку живой. Выяснилось, что пенсионерку ошибочно приняли за другую пациентку того же возраста.

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