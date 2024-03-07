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Зураб Церетели подарил музею в Усолье несколько своих работ

Зураб Церетели подарил музею в Усолье несколько своих работ

7 марта 2024, 06:11
Фото: ВКонтакте/Палаты Строгановых
Сейчас в «Палатах Строгановых» проходит выставка художника.

Заслуженный художник СССР Зураб Церетели подарил усольскому музею «Палаты Строгановых» свою работу «Сошествие св. Духа на апостолов», выполненную в технике перегородчатой эмали, двенадцать работ в технике шелкографии и каталоги своих работ, представляющие библиографическую редкость. Об этом сообщает пресс-служба учреждения культуры.

Подарок передал Михаил Шишин, профессор, доктор философских наук, председатель регионального отдела Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской Академии художеств. Со стороны музея принял дар Станислав Хоробрых, заместитель директора по научной работе.

«Теперь все это будет храниться в фондах музея и экспонироваться на наших выставках» -отмечают в «Палатах Строгановых».

Выставка работ Зураба Церетели открылась в музее 1 марта. Она проработает до 20 июня текущего года.

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#Усолье#Культура#Музей#Выставка
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