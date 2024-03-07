Зураб Церетели подарил музею в Усолье несколько своих работ

Заслуженный художник СССР Зураб Церетели подарил усольскому музею «Палаты Строгановых» свою работу «Сошествие св. Духа на апостолов», выполненную в технике перегородчатой эмали, двенадцать работ в технике шелкографии и каталоги своих работ, представляющие библиографическую редкость. Об этом сообщает пресс-служба учреждения культуры.