Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов снялся в сериале «Морозко»

В съемках также приняли участие Виктор Логинов, Андрей Федорцов, Гоша Куценко. По словам режиссера и автора сценария Юлии Лысовой, этот сериал для нее очень личным, она создавала его на основе своей истории и истории своей семьи. По словам режиссера, ключевая тема сериала — влияние детства на взрослую жизнь.