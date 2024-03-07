Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов снялся в сериале «Морозко»

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
Звезда сериала «Реальные пацаны» (16+) Николай Наумов снялся в комедийной драме «Морозко» (18+). Первые две серии восьмисерийного сериала уже вышли в онлайн-кинотеатре Okko. Наумов исполнил роль отца главной героини — 33-летняя Рита (Аглая Тарасова) должна найти за короткий срок донора для искусственного оплодотворения яйцеклетки из-за тяжелого заболевания. Главную героиню будет сопровождать Никита Ефремов, который помогает героине найти донора.
В съемках также приняли участие Виктор Логинов, Андрей Федорцов, Гоша Куценко. По словам режиссера и автора сценария Юлии Лысовой, этот сериал для нее очень личным, она создавала его на основе своей истории и истории своей семьи. По словам режиссера, ключевая тема сериала — влияние детства на взрослую жизнь.
Последняя серия «Морозко» выйдет 17 апреля — сериал будут показывать раз в неделю.