8 марта. Когда «и целого мира мало»

Вязаные крючком салфетки, обязательный торт и полусладкое… Бабушка не знала про свои избирательные и прочие права, не знала, что на ее хрупких плечах держится мир, а она — хранительница домашнего очага или душа Вселенной. Но она очень любила 8 марта, и с достоинством принимала поздравления, теплые слова, цветы и духи от дедушки. Для нее это была не гендерная традиция обмена подарками, не какая-то политическая декларация и даже не праздник любви и красоты. Это был её праздник, просто потому что она — женщина, родилась ею и оставалась ею всю жизнь. И она была права.