8 марта. Когда «и целого мира мало»

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
Традиционалисты сегодня будут говорить про то, что женщина — это хранительница семейного очага, она мама, она жена, дарит жизнь, создает уют, лечит, баюкает, утешает, заботится. Ее молитвами живет семья. И традиционалисты правы.
Феминистки будут говорить, что женщины прошлого кровью, потом, страданиями и лишениями добились прав для всех женщин мира. Где-то этих прав больше, где-то меньше. Но мир изменился благодаря этим героическим женщинам прошлого. И феминистки правы.
Эзотерики, гуру, коучи тоже внесут свою лепту, рассказав про особое женское предназначение, про таинственную женскую энергию, про то, что женщина должна стоять рядом и подавать патроны своему мужчине, даже когда против него весь мир. И эзотерики вместе с коучами правы.
Поэты напишут стихи, писатели — рассказы, тысячи блогеров напишут тысячи постов. В новостные ленты СМИ и социальные сети ворвется весна с её буйством красок и надоедающими, но вечными открытками, на которых всё мигает и переливается. И в этом, согласитесь, тоже есть какой-то приятный смысл.
В детских садах и школах прошли утренники и февромартовские вечеринки, учителя получили подарочные сертификаты и букеты от благодарных родителей. На предприятиях и в кабинетах уже прозвучали тосты «За милых дам!»
Сегодня все будут дарить мимозы, тюльпаны, конфеты, духи, все будут желать здоровья, счастья, радости и мира. Глаза женщин будут светиться от счастья. И для одной лучшим подарком станет шуба, а для другой долгожданное смс-сообщение: «Мама, не волнуйся, я в порядке. Поздравляю и люблю тебя».
Для меня 8 марта с некоторых пор день теплой и светлой грусти. Потому что никто так не любил всё «девочковое», как моя бабушка. Большие красные розы в календарях и на платках, вкусные и разные духи, с вышивкой скатерти и полотенца. Мы приезжали с цветами в руках и на открытках. Мы уходили в аромате всех духов сразу. Ели вкусную еду в гостиной, где блестел хрусталь в знаменитом шкафу-«стенке». Смеялись, потому что бабушка всерьёз верила, что переодетые братья Пономарёвы, юмористы, это скандальные и невоспитанные бабули. Переживала, что могут подумать о женщинах ее возраста.
Вязаные крючком салфетки, обязательный торт и полусладкое… Бабушка не знала про свои избирательные и прочие права, не знала, что на ее хрупких плечах держится мир, а она — хранительница домашнего очага или душа Вселенной. Но она очень любила 8 марта, и с достоинством принимала поздравления, теплые слова, цветы и духи от дедушки. Для нее это была не гендерная традиция обмена подарками, не какая-то политическая декларация и даже не праздник любви и красоты. Это был её праздник, просто потому что она — женщина, родилась ею и оставалась ею всю жизнь. И она была права.
С 8 марта, дорогие! Какие бы вы смыслы ни вкладывали в этот день, будьте здоровы, счастливы и окружены теплом, заботой и любовью.