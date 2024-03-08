8 марта в зоопарке в Перми будет праздничная цена на билет для женщин

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Пермский зоопарк в честь Международного женского дня установил специальную цену на билеты. 8 марта женщины смогут попасть в зоопарк и акватеррариум по цене детского билета — 250 рублей. Взрослый билет стоит 350 рублей.
В зоопарке отмечают, что 8 марта планируется развлекательная программа: в 13:00 состоится мастер-класс «Сувенир для мамы» в павильоне «Экзотические животные», в 14:00 пройдут показательные кормления белых медведей, с 14:15 до 15:00 — познавательное мероприятие «Зоопарк на ладошке» в павильоне «Экзотические животные». С 15:00 до 15:15 — показательные кормления полярных волков.
Зоопарк работает с 10:00 до 18:00, касса — до 17:00.