8 марта в зоопарке в Перми будет праздничная цена на билет для женщин

В зоопарке отмечают, что 8 марта планируется развлекательная программа: в 13:00 состоится мастер-класс «Сувенир для мамы» в павильоне «Экзотические животные», в 14:00 пройдут показательные кормления белых медведей, с 14:15 до 15:00 — познавательное мероприятие «Зоопарк на ладошке» в павильоне «Экзотические животные». С 15:00 до 15:15 — показательные кормления полярных волков.