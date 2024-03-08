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8 марта в зоопарке в Перми будет праздничная цена на билет для женщин

8 марта в зоопарке в Перми будет праздничная цена на билет для женщин

8 марта 2024, 05:10
Фото: vk.com/permskiyzoopark
Зоопарк в краевой столице работает до 18:00.

Пермский зоопарк в честь Международного женского дня установил специальную цену на билеты. 8 марта женщины смогут попасть в зоопарк и акватеррариум по цене детского билета — 250 рублей. Взрослый билет стоит 350 рублей.

В зоопарке отмечают, что 8 марта планируется развлекательная программа: в 13:00 состоится мастер-класс «Сувенир для мамы» в павильоне «Экзотические животные», в 14:00 пройдут показательные кормления белых медведей, с 14:15 до 15:00 — познавательное мероприятие «Зоопарк на ладошке» в павильоне «Экзотические животные». С 15:00 до 15:15 — показательные кормления полярных волков.

Зоопарк работает с 10:00 до 18:00, касса — до 17:00.

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