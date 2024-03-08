Глава Пермского округа опубликовал поздравление с 8 марта в стилистике игры

Название, вероятно, выбрано из-за того, что в видео представлены восемь героев разного типа, которых выбирают для различных поздравлений: «Мужественный защитник», «Любимчик женщин», «Неисправимый романтик», «Щедрый олигарх», «Целеустремленный спортсмен», «Беспечный ангел», «Заядлый турист» и «Харизматичный лидер». Роль последнего героя исполнил глава округа.