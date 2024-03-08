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Глава Пермского округа опубликовал поздравление с 8 марта в стилистике игры

Глава Пермского округа опубликовал поздравление с 8 марта в стилистике игры

8 марта 2024, 09:51
Фото: vk.com/tsvetovpermraion
В видео повторяются простые и привычные поздравления, но в необычной форме.

Глава Пермского округа Владимир Цветов выпустил необычное поздравление на 8 марта. В своих соцсетях Цветов опубликовал ролик продолжительностью 2 минуты 56 секунд. Поздравление стилизовано под вымышленную компьютерную игру Super 8.

«Мы с коллегами из управленческой команды округа представили, как бы могли выглядеть поздравления с 8 марта, если бы женщины сами выбирали, как их поздравлять», — написал Цветов.

Название, вероятно, выбрано из-за того, что в видео представлены восемь героев разного типа, которых выбирают для различных поздравлений: «Мужественный защитник», «Любимчик женщин», «Неисправимый романтик», «Щедрый олигарх», «Целеустремленный спортсмен», «Беспечный ангел», «Заядлый турист» и «Харизматичный лидер». Роль последнего героя исполнил глава округа.

Оригинальности не хватило только в конце ролика, где игровой стиль потерялся и появилась цифра 8 на фоне цветов.

Видео: <a href="https://vk.com/tsvetovpermraion">https://vk.com/tsvetovpermraion</a>
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