Глава Пермского округа опубликовал поздравление с 8 марта в стилистике игры

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Глава Пермского округа Владимир Цветов выпустил необычное поздравление на 8 марта. В своих соцсетях Цветов опубликовал ролик продолжительностью 2 минуты 56 секунд. Поздравление стилизовано под вымышленную компьютерную игру Super 8.
«Мы с коллегами из управленческой команды округа представили, как бы могли выглядеть поздравления с 8 марта, если бы женщины сами выбирали, как их поздравлять», — написал Цветов.
Название, вероятно, выбрано из-за того, что в видео представлены восемь героев разного типа, которых выбирают для различных поздравлений: «Мужественный защитник», «Любимчик женщин», «Неисправимый романтик», «Щедрый олигарх», «Целеустремленный спортсмен», «Беспечный ангел», «Заядлый турист» и «Харизматичный лидер». Роль последнего героя исполнил глава округа.
Оригинальности не хватило только в конце ролика, где игровой стиль потерялся и появилась цифра 8 на фоне цветов.