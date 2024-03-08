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Published Сегодня, 13:22

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Updated Сегодня, 13:24

Глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался избиением первоклассника в Перми

Глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался избиением первоклассника в Перми

8 марта 2024, 13:22
Фото: fusionbrain.ai
На мальчика напали школьники 4 марта.

Главе СК Александру Бастрыкину доложат о проверке, которая проводится после избиения первоклассника в Перми во дворе школы. Речь идет о происшествии в пермской школе №37. В редакцию Properm.ru обратился папа мальчика, у которого избили четверо школьников. Ребенка били по лицу, животу, ногам. При этом в образовательном учреждении описали инцидент как пустяковый, заявляет отец.

Сейчас в региональном СК проводится доследственная проверка. Глава СК поручил руководителю краевого СК Денису Головкину доложить о ходе проверке, а также обстоятельствах, которые уже удалось установить.

В Перми папа заявил в полицию, что на территории школы №37 школьники избили его сына
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#Пермь#Детский мир#Школа#Ск
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