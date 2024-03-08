Глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался избиением первоклассника в Перми

Главе СК Александру Бастрыкину доложат о проверке, которая проводится после избиения первоклассника в Перми во дворе школы. Речь идет о происшествии в пермской школе №37. В редакцию Properm.ru обратился папа мальчика, у которого избили четверо школьников. Ребенка били по лицу, животу, ногам. При этом в образовательном учреждении описали инцидент как пустяковый, заявляет отец.