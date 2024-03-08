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Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

МЧС предупреждает пермяков об ухудшении погоды

МЧС предупреждает пермяков об ухудшении погоды

8 марта 2024, 12:42
Фото: properm.ru
Неблагоприятная погода ожидается уже завтра.

В Пермском крае в ближайшее время ухудшится погода. В МЧС со ссылкой на данные синоптиков уточняют, что 9 марта в отдельных районах прогнозируются гололедно-изморозевые отложения. Из-за этого возможны обрывы проводов, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение числа ДТП на дорогах.

При возникновении чрезвычайных ситуаций о них необходимо сообщать по номерам: 101 и 112.

Ранее синоптики отмечали, что в ближайшее время Пермский край накроют два арктических вторжения: первое ожидается уже в конце этой недели, второе — 13 марта.

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#Пермь#Погода
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