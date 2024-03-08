МЧС предупреждает пермяков об ухудшении погоды

В Пермском крае в ближайшее время ухудшится погода. В МЧС со ссылкой на данные синоптиков уточняют, что 9 марта в отдельных районах прогнозируются гололедно-изморозевые отложения. Из-за этого возможны обрывы проводов, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение числа ДТП на дорогах.