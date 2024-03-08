МЧС предупреждает пермяков об ухудшении погоды

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В Пермском крае в ближайшее время ухудшится погода. В МЧС со ссылкой на данные синоптиков уточняют, что 9 марта в отдельных районах прогнозируются гололедно-изморозевые отложения. Из-за этого возможны обрывы проводов, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение числа ДТП на дорогах.
При возникновении чрезвычайных ситуаций о них необходимо сообщать по номерам: 101 и 112.
Ранее синоптики отмечали, что в ближайшее время Пермский край накроют два арктических вторжения: первое ожидается уже в конце этой недели, второе — 13 марта.