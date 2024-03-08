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Белого медведя из Перми, живущего в Казани, так и не перевели в новую клетку

Пермского белого медведя, живущего в Казани, так и не перевели в просторную клетку

8 марта 2024, 05:40
Фото: Inkazan

Белого медведя из Перми, живущего в Казани, так и не перевели в новую клетку

Нарушения в содержании медведя выявила прокуратура еще в прошлом году.

Белый медведь Терпей из пермского зоопарка живет в казанском зоопарке с 2019 года. Планировалось, что он вернется в Пермь, однако этого не произошло из-за срывов сроков при строительстве нового зоопарка. Осенью 2023 года волонтеры из объединения «Друзья Московского зоопарка» забили тревогу из-за условий, в которых содержится Терпей.

Животное находится в тесном вольере, который не ремонтировали с 1953 года. В ноябре 2023 года прокуратура нашла нарушения в содержании 21-летнего белого медведя: площадь и высота вольера не соответствует нормам, отсутствует бассейн. Надзорное ведомство потребовало устранить нарушения.

6 марта издание Readovka со ссылкой на волонтеров сообщило, что животное до сих пор живет в том же вольере — нарушения не устранены. В похожих вольерах также живут бурые медведи Фомка и Маша.

Волонтеры отмечают, что забрать белого медведя к себе готов московский зоопарк, но его не отдают. Ранее в департаменте культуры и молодежной политики мэрии Перми отмечали, что переезд медведе нецелесообразен и может навредить его здоровью.

В конце января активисты подали обращение в приемную президента РФ о переводе Терпея в надлежащие условия содержания.

Вольер, в котором живет медведьВольер, в котором живет медведь
Вольер, в котором живет медведь
Фото: Inkazan
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