Пермского белого медведя, живущего в Казани, так и не перевели в просторную клетку

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:42
Белый медведь Терпей из пермского зоопарка живет в казанском зоопарке с 2019 года. Планировалось, что он вернется в Пермь, однако этого не произошло из-за срывов сроков при строительстве нового зоопарка. Осенью 2023 года волонтеры из объединения «Друзья Московского зоопарка» забили тревогу из-за условий, в которых содержится Терпей.
Животное находится в тесном вольере, который не ремонтировали с 1953 года. В ноябре 2023 года прокуратура нашла нарушения в содержании 21-летнего белого медведя: площадь и высота вольера не соответствует нормам, отсутствует бассейн. Надзорное ведомство потребовало устранить нарушения.
6 марта издание Readovka со ссылкой на волонтеров сообщило, что животное до сих пор живет в том же вольере — нарушения не устранены. В похожих вольерах также живут бурые медведи Фомка и Маша.
Волонтеры отмечают, что забрать белого медведя к себе готов московский зоопарк, но его не отдают. Ранее в департаменте культуры и молодежной политики мэрии Перми отмечали, что переезд медведе нецелесообразен и может навредить его здоровью.
В конце января активисты подали обращение в приемную президента РФ о переводе Терпея в надлежащие условия содержания.