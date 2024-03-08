Пермского белого медведя, живущего в Казани, так и не перевели в просторную клетку

Белый медведь Терпей из пермского зоопарка живет в казанском зоопарке с 2019 года. Планировалось, что он вернется в Пермь, однако этого не произошло из-за срывов сроков при строительстве нового зоопарка. Осенью 2023 года волонтеры из объединения «Друзья Московского зоопарка» забили тревогу из-за условий, в которых содержится Терпей.