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Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Пермячка отсудила 2 миллиона рублей за смерть отца в больнице

Пермячка отсудила 2 миллиона рублей за смерть отца в больнице

8 марта 2024, 16:04
Фото: Изображение Midjourney
Медики допустили ошибке при лечении пациента.

Пермячка отсудила у двух больниц Свердловской области компенсацию морального вреда в 2 млн рублей. При этом она требовала 4 млн рублей. По данным пресс-службы Индустриального районного суда, 31 декабря 2022 года в реанимации Краснотурьинской городской больницы скончался 60-летний отец пермячки.

В эту больницу мужчину доставили из Серовской городской больницы, где он в течение шести дней был в терапевтическом отделении.

Судебная медицинская экспертиза установила, что пациент скончался не только из-за заболевания, но и из-за дефектов оказания медицинской помощи в обеих больницах: не назначено адекватное лечение, не выполнено нужных исследований. С Серовской больницы взыскали 1,5 млн рублей, в Краснотурьинской — 500 тыс. рублей. 

Решение суда в законную силу еще не вступило, его можно обжаловать.

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