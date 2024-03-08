Пермячка отсудила 2 миллиона рублей за смерть отца в больнице

Судебная медицинская экспертиза установила, что пациент скончался не только из-за заболевания, но и из-за дефектов оказания медицинской помощи в обеих больницах: не назначено адекватное лечение, не выполнено нужных исследований. С Серовской больницы взыскали 1,5 млн рублей, в Краснотурьинской — 500 тыс. рублей.