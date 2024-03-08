Пермячка подала в суд на соседа из-за громкого звука из телевизора

В конце 2023 года и в начале 2024 года женщина вновь написала заявления на соседа из-за того, что он проводит шумные мероприятия с криками и музыкой, громко включает телевизор, оскорбляет ее. Женщина через суд хочет добиться компенсации морального вреда из-за нарушения тишины в ночное время.