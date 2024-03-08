Пермячка спустя 10 лет захотела засудить обидчицу за объявление в газете

В итоге ей поступало множество звонков с просьбой отвезти вещи. Женщина считает, что объявление разместила ее знакомая, чтобы испортить ей жизнь. В 2023 году жительница Краснокамска решила подать в суд: она требовала признать объявление недостоверным, а также взыскать со знакомой компенсацию морального вреда.