Пермячка спустя 10 лет захотела засудить обидчицу за объявление в газете

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Жительница Краснокамска подала в суд из-за публикации бесплатного объявления в двух номерах газеты. По данным пресс-службы суда, в 2013 году в двух номерах подряд появлялось бесплатное объявление, в котором предлагались услуги круглосуточных грузоперевозок по низкой цене. Номер телефона принадлежал истице.
В итоге ей поступало множество звонков с просьбой отвезти вещи. Женщина считает, что объявление разместила ее знакомая, чтобы испортить ей жизнь. В 2023 году жительница Краснокамска решила подать в суд: она требовала признать объявление недостоверным, а также взыскать со знакомой компенсацию морального вреда.
При этом в суде женщине не удалось доказать, что объявление разместила ее подруга. В итоге иск жительницы Краснокамска не удовлетворили. Решение в законную силу еще не вступило, его можно обжаловать.