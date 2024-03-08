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Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Пермячка спустя 10 лет захотела засудить обидчицу за объявление в газете

Пермячка спустя 10 лет захотела засудить обидчицу за объявление в газете

8 марта 2024, 13:55
Фото: ideogram.ai
Женщине звонили с просьбой перевезти вещи, хотя она этим не занимается.

Жительница Краснокамска подала в суд из-за публикации бесплатного объявления в двух номерах газеты. По данным пресс-службы суда, в 2013 году в двух номерах подряд появлялось бесплатное объявление, в котором предлагались услуги круглосуточных грузоперевозок по низкой цене. Номер телефона принадлежал истице.

В итоге ей поступало множество звонков с просьбой отвезти вещи. Женщина считает, что объявление разместила ее знакомая, чтобы испортить ей жизнь. В 2023 году жительница Краснокамска решила подать в суд: она требовала признать объявление недостоверным, а также взыскать со знакомой компенсацию морального вреда.

При этом в суде женщине не удалось доказать, что объявление разместила ее подруга. В итоге иск жительницы Краснокамска не удовлетворили. Решение в законную силу еще не вступило, его можно обжаловать.

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#Суд#Пермь#Краснокамск
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