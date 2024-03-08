Пермяк получил удивительный срок за аварию с двумя погибшими и двумя пострадавшими

Суд приговорил водителя Renault Logan к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима — максимальный срок, к которому его могли приговорить, семь лет. После освобождения ему в течение 2 лет будет запрещено управлять транспортными средствами. Приговор в законную силу не вступил — его можно обжаловать.