Пермяк получил удивительный срок за аварию с двумя погибшими и двумя пострадавшими

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
В Перми осудили мужчину 1989 года рождения за смертельное ДТП, которое произошло еще в августе 2023 года. Приговор ему вынесли по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Вечером 16 августа мужчина ехал на автомобиле Renault Logan по улице Докучаева. При совершении маневра налево он нарушил ПДД и столкнулся с другим автомобилем, у которого было преимущество на дороге — Ford Focus.
В итоге на месте аварии погиб 34-летний водитель Ford Focus, пассажирка 2001 года скончалась в больнице, в больницу также доставили пассажирку 1994 года рождения и 3-летнего ребенка. Виновник аварии также получил травмы — его госпитализировали.
Суд приговорил водителя Renault Logan к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима — максимальный срок, к которому его могли приговорить, семь лет. После освобождения ему в течение 2 лет будет запрещено управлять транспортными средствами. Приговор в законную силу не вступил — его можно обжаловать.