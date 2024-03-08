Полуголый пермяк пробил головой лобовое стекло автобуса и сбежал

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
В Краснокамске подали в суд на мужчину, который причинил ущерб рейсовому автобусу №206. По данным пресс-службы суда, летом прошлого года автобус поворачивал на улицу Калинина в Перми, однако перед транспортным средством выбежал пешеход с голым торсом.
Мужчина разбежался, подпрыгнул и всем телом ударился о переднюю часть автобуса, пробив головой лобовое стекло. После этого неизвестный сбежал, а водителю пришлось пересаживать пассажиров на другой автобус и ждать полицейских.
Личность мужчины установили позже. АО «Индустрия транспорта Пермского края» потребовала от мужчины добровольно возместить ущерб — 57 тыс. рублей. Компании пришлось заменять стекло у автобуса. Мужчина не отреагировал на письмо с требованиями, поэтому компания решила подать иск в суд.