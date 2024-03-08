Полуголый пермяк пробил головой лобовое стекло автобуса и сбежал

В Краснокамске подали в суд на мужчину, который причинил ущерб рейсовому автобусу №206. По данным пресс-службы суда, летом прошлого года автобус поворачивал на улицу Калинина в Перми, однако перед транспортным средством выбежал пешеход с голым торсом.