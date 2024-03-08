Прокуратура начала проверку из-за ЧП на соревнованиях, где была лыжница из Прикамья

Президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе отмечала, что ничего страшного не произошло — такое в спорте не в первый раз: «Все дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий». По ее словам, серьезные травмы получили две лыжницы: перелом руки и черепно-мозговую травму.