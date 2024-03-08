Прокуратура начала проверку из-за ЧП на соревнованиях, где была лыжница из Прикамья

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
В прокуратуре Адлерского района Сочи обещают дать оценку действиям организаторов мероприятия и уполномоченных лиц. В министерстве спорта России отмечают, что координируют все процессы на месте проведения соревнований. Они проанализируют обстоятельства и примут меры.
Речь идет о массовом завале, который произошел в финале спартакиады учащихся. Финишировать не смогли 14 юных лыжниц, одна из них — 18-летняя Алина Лягаева из Пермского края. В региональном министерстве спора отмечали, что с Лягаевой все в порядке, она прошла обследование в сочинской больнице.
Президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе отмечала, что ничего страшного не произошло — такое в спорте не в первый раз: «Все дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий». По ее словам, серьезные травмы получили две лыжницы: перелом руки и черепно-мозговую травму.
Комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что туман на трассу спустился не незаметно — он был еще на старте. Он считает, что организаторы должны ответить, так как допустили соревнования в таких условиях. Вдобавок, он описал высказывание Вяльбе как стыд, позор и мерзость «от боярыни».
«Какой мудак приказал юным лыжницам бежать по биатлонной трассе в Сочи, да еще в обратную сторону??? Это же самая сложная трасса в мире, да еще на высоте!!!», — добавил комментатор в своем Telegram-канале.
Губерниев со ссылкой на источники сообщает, что по факту падения лыжниц будет возбуждено дело из-за преступной халатности.