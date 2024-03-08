Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. Как их выбирали

Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. Информация об этом появилась 8 марта на сайте Кремля. Статьи, за которые были осуждены женщины, не указывается. Лишь говорится о том, что при принятии решения президент руководствовался принципами гуманности.