properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин

Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. Как их выбирали

8 марта 2024, 07:00
Фото: 1MI

Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин

Помилование получили женщины с детьми и родственницы участников СВО.

Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. Информация об этом появилась 8 марта на сайте Кремля. Статьи, за которые были осуждены женщины, не указывается. Лишь говорится о том, что при принятии решения президент руководствовался принципами гуманности.

Прежде всего, помилованы женщины, которые имеют несовершеннолетних детей, беременные женщины, а так же те, чьи родные принимают участие в СВО России на Украине.

Общее число заключенных в российских тюрьмах на 1 января 2023 года составляло 433 тыс. человек. Во ФСИН не уточняли статистику по полу осужденных.

«Сидеть стало не модным». Как убившие своих мужей женщины учатся жить заново
Узнать подробнее
Читайте также:
Ведро грибов, варенье и шахматы. Пермячки рассказали о необычных подарках на 8 мартаРазмер премии главы Перми «Золотой резерв» для талантливых школьников увеличатВ прокуратуре разъяснили правила путешествий с животными в поездах
#Общество#Касается каждого#Колония#Тюрьма#Колонии#Фсин#Женщины
Подпишитесь
Ведро грибов, варенье и шахматы. Пермячки рассказали о необычных подарках на 8 марта
Сегодня, 05:55
8 марта. Когда «и целого мира мало»
Сегодня, 03:40
Соликамска модель Виктория Одинцова проиграла в финале шоу «Выжить в Самарканде»
Сегодня, 08:13
Пермского белого медведя, живущего в Казани, так и не перевели в просторную клетку
Сегодня, 05:40
8 марта в зоопарке в Перми будет праздничная цена на билет для женщин
Сегодня, 05:10