Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. Как их выбирали

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
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Updated Сегодня, 07:02
Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. Информация об этом появилась 8 марта на сайте Кремля. Статьи, за которые были осуждены женщины, не указывается. Лишь говорится о том, что при принятии решения президент руководствовался принципами гуманности.
Прежде всего, помилованы женщины, которые имеют несовершеннолетних детей, беременные женщины, а так же те, чьи родные принимают участие в СВО России на Украине.
Общее число заключенных в российских тюрьмах на 1 января 2023 года составляло 433 тыс. человек. Во ФСИН не уточняли статистику по полу осужденных.