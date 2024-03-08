Резонансное ДТП и проблемы с «Финистами». Главные новости недели в Пермском крае

Суд арестовал водителя, виновного в смертельном ДТП у ЦУМа: на месте погибла 18-летняя студентка. Еще двое парней пострадали. Мужчина скрылся с места аварии, но позже сам явился к следователям и признал вину. Он просил отправить его под домашний арест, но суд решил отправить водителя в СИЗО.