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Published Сегодня, 18:32

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Updated Сегодня, 18:34

Резонансное ДТП и проблемы с «Финистами». Главные новости недели в Пермском крае

Резонансное ДТП и проблемы с «Финистами». Главные новости недели в Пермском крае

8 марта 2024, 18:32
Фото: properm.ru / svzd.rzd.ru
Рабочая неделя в Прикамье была короткой, но новостей накопилось достаточно. Коротко рассказываем про пять из них.

В Перми строят новый мост, но не тот, который все ждут

В краевой столице началось строительство нового железнодорожного моста. Объект должен примкнуть к железной дороге на станции Кабельной. По данным Минтранса, работы ведутся в рамках строительства Северного железнодорожного обхода.

Проект Северного железнодорожного обхода будет представлять однопутную железную дорогу с мостом.

Смертельное ДТП у ЦУМа

Суд арестовал водителя, виновного в смертельном ДТП у ЦУМа: на месте погибла 18-летняя студентка. Еще двое парней пострадали. Мужчина скрылся с места аварии, но позже сам явился к следователям и признал вину. Он просил отправить его под домашний арест, но суд решил отправить водителя в СИЗО.

Водитель отмечал, что не собирается больше скрываться от следствия. После аварии он просто испугался.

ДТП с двумя погибшими

Еще одна смертельная авария произошла в Пермском крае. Водитель Kia Rio 1972 года рождения выехал на полосу встречного движения, где врезался в Hyundai Solaris. При этом неизвестно, почему водитель выехал на чужую полосу. В аварии погибла 40-летняя женщина и 8-летний мальчик.

Убили мобилизованного из Прикамья

Власти сообщили о гибели 31-летнего Ивана Черепанова из Пермского края. Мужчина работал слесарем на Осинском машиностроительном заводе, когда его призвали на СВО в рамках частичной мобилизации — это было осенью 2022 года.

Мужчина был убит 12 февраля 2024 года, у него остались двое детей 6 и 12 лет. С участником специальной военной операции попрощались 1 марта.

«Финисты» увезут из Прикамья из-за недоработок

Новые электропоезда «Финист», которыми пытаются заменить «Ласточку», вернутся из Прикамья на завод-изготовитель для доработки. Завод находится в Свердловской области.

Во время тестов электропоездов были обнаружены технические недостатки, заявил руководитель Пермской пригородной компании Сергей Канцур. На заводе должны их устранить, а затем вернуть «Финисты» в Прикамье.

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#Пермь#Итоги
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