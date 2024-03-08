Резонансное ДТП и проблемы с «Финистами». Главные новости недели в Пермском крае

Posted Сегодня, 18:32
Published Сегодня, 18:32
Modified Сегодня, 18:34
Updated Сегодня, 18:34
В краевой столице началось строительство нового железнодорожного моста. Объект должен примкнуть к железной дороге на станции Кабельной. По данным Минтранса, работы ведутся в рамках строительства Северного железнодорожного обхода.
Проект Северного железнодорожного обхода будет представлять однопутную железную дорогу с мостом.
Суд арестовал водителя, виновного в смертельном ДТП у ЦУМа: на месте погибла 18-летняя студентка. Еще двое парней пострадали. Мужчина скрылся с места аварии, но позже сам явился к следователям и признал вину. Он просил отправить его под домашний арест, но суд решил отправить водителя в СИЗО.
Водитель отмечал, что не собирается больше скрываться от следствия. После аварии он просто испугался.
Еще одна смертельная авария произошла в Пермском крае. Водитель Kia Rio 1972 года рождения выехал на полосу встречного движения, где врезался в Hyundai Solaris. При этом неизвестно, почему водитель выехал на чужую полосу. В аварии погибла 40-летняя женщина и 8-летний мальчик.
Власти сообщили о гибели 31-летнего Ивана Черепанова из Пермского края. Мужчина работал слесарем на Осинском машиностроительном заводе, когда его призвали на СВО в рамках частичной мобилизации — это было осенью 2022 года.
Мужчина был убит 12 февраля 2024 года, у него остались двое детей 6 и 12 лет. С участником специальной военной операции попрощались 1 марта.
Новые электропоезда «Финист», которыми пытаются заменить «Ласточку», вернутся из Прикамья на завод-изготовитель для доработки. Завод находится в Свердловской области.
Во время тестов электропоездов были обнаружены технические недостатки, заявил руководитель Пермской пригородной компании Сергей Канцур. На заводе должны их устранить, а затем вернуть «Финисты» в Прикамье.