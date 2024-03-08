Россиян ждут головные боли из-за новой волны магнитных бурь

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Россиян в ближайшие дни ждут новые магнитные бури. Издание newizv.ru со ссылкой на центр «Фобос» отмечает, что на видимой стороне Солнце в эти дни формируется крупный центр активности — он может привести к вспышкам и солнечным бурям.
В лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ отмечают, что уже начали фиксироваться слабые вспышки уровня С, однако шанс на крупные вспышки пока небольшой. В течение двух или трех дней могут начаться заметные вспышки класса М.
По словам кандидата физико-математических наук, доцента кафедры прикладной физики Пермского Политеха Эргаша Нуруллаева, метеозависимые люди во время магнитных бурь могут чувствовать слабость, снижение тонуса организма, скачка артериального давления, головную боль.