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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Россиян ждут головные боли из-за новой волны магнитных бурь

Россиян ждут головные боли из-за новой волны магнитных бурь

8 марта 2024, 12:56
Фото: Изображение Midjourney
Пока на Солнце фиксируют лишь слабые вспышки.

Россиян в ближайшие дни ждут новые магнитные бури. Издание newizv.ru со ссылкой на центр «Фобос» отмечает, что на видимой стороне Солнце в эти дни формируется крупный центр активности — он может привести к вспышкам и солнечным бурям.

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ отмечают, что уже начали фиксироваться слабые вспышки уровня С, однако шанс на крупные вспышки пока небольшой. В течение двух или трех дней могут начаться заметные вспышки класса М.

По словам кандидата физико-математических наук, доцента кафедры прикладной физики Пермского Политеха Эргаша Нуруллаева, метеозависимые люди во время магнитных бурь могут чувствовать слабость, снижение тонуса организма, скачка артериального давления, головную боль.

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#Здоровье#Пермь#Солнце#Магнитная буря
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