Соликамска модель Виктория Одинцова проиграла в финале шоу «Выжить в Самарканде»

После этого испытания остались четыре человека, следующее соревнование было по парам. Его суть была в том, что в лабиринте необходимо с закрытыми глазами найти семь фрагментов рисунка — глазами стал второй участник команды. После того, как полотна собраны, зрячий участник должен был собрать некий пазл. Виктория Одинцова стала «глазами» в этом соревновании. В итоге она и ее партнер Александр Лось вышли в суперфинал. Лось был из «народной» команды, где были не звезды, а простые люди.