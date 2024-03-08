Соликамска модель Виктория Одинцова проиграла в финале шоу «Выжить в Самарканде»

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Модель из Соликамска Виктория Одинцова дошла до финала шоу «Выжить в Самарканде». В предпоследней серии она боролась с другой участницей за право остаться в шоу, но ей удалось вырваться в финал вместе с четырьмя другими участниками: «Я никому не доверяю, я изначально никому не доверяла. Каждый борется сам за себя», — заявила Одинцова в начале финальной серии.
Первым заданием финальной серии было пройти по канату на огромной высоте. При этом Одинцова рассказала, что она боится высоты.
«Я не смотрела по сторонам, я не смотрела вниз. Я сфокусировалась на горы и больше никуда старалась не смотреть. В самом начале веревка не шаталась. Я просто умею настраивать себя, контролировать эмоции. А потом, конечно, стало сложнее. Я шла и с собой разговаривала, успокаивала себя», — рассказала модель.
По ее словам, страховочные карабины было сложно передвигать — они шли очень тяжело, руки забивались. Кроме того, дул ветер, но ей удалось дойти до конца и не упасть.
После этого испытания остались четыре человека, следующее соревнование было по парам. Его суть была в том, что в лабиринте необходимо с закрытыми глазами найти семь фрагментов рисунка — глазами стал второй участник команды. После того, как полотна собраны, зрячий участник должен был собрать некий пазл. Виктория Одинцова стала «глазами» в этом соревновании. В итоге она и ее партнер Александр Лось вышли в суперфинал. Лось был из «народной» команды, где были не звезды, а простые люди.
В суперфинале Лось и Александр боролись за победу и 10 млн рублей. «Я такая вроде вся хрупкая, но я только кажусь такой», — заявила модель перед финалом.
В суперфинале им нужно было спустить вовремя шарик, чтобы он попал в движущийся поезд. Одинцова ответила, что будет кидать шарик так, как чувствует. Лось же заявил, что игра рассчитана на удачу, но рассчитать движение шарика реально. В этом соревновании победил Александр Лось.
Последним финальным испытанием были шахматы, в которые Одинцова играть не умела. Но шахматы были необычные — задачей было довести своего коня до противоположной стороны. Всеми фигурами были кони, время на ход — 30 секунд. «Ведущие объяснили как ходит конь — этого было достаточно. Я решила, что буду ходить как-нибудь, там уже по ситуации будем разбираться. Я очень плохо соображаю в шахматах», — отметила Одинцова.
Александр Лось отметил, что он с самого начала рассчитал как он будет действовать. В итоге он за несколько ходов поставил своего коня на противоположную сторону, не потеряв ни одной фигуры.
«Я просто мужик с маленького города и я выиграл. Я играл и думал о детях. Я всю жизнь мечтал построить дом детям — эта мечта сбывается», — сказал Александр Лось в конце, расплакавшись. Он выиграл 10 млн рублей
Одинцова отметила, что ей не обидно проиграть такому сопернику: «Надо было учиться в шахматы играть».