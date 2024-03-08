Суд в Перми не смог наказать военного за езду без прав из-за участия в СВО

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Пермский гарнизонный военный суд не смог наказать военного за управление автомобилем без водительских прав. В решении суда сказано, что ранее мужчину лишили прав за пьяное вождение, но он все равно сел за руль — его остановили сотрудники ГИБДД.
В мотивировочном решении суда нет дат, когда нарушение было выявлено, но отмечается, что за вождение без прав военного должны были наказать в течение 90 дней. Однако рассмотрение дела неоднократно откладывалось, так как военного не получалось известить о дате, месте и времени судебного заседания — он находится в зоне специальной военной операции.
В итоге в конце февраля состоялся суд, на котором производство по делу было прекращено из-за истечения срока давности привлечения к ответственности. Военному грозил штраф за управление автомобилей без прав от 5 до 15 тыс. рублей.