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Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Суд в Перми не смог наказать военного за езду без прав из-за участия в СВО

Суд в Перми не смог наказать военного за езду без прав из-за участия в СВО

8 марта 2024, 14:15
Фото: Изображение Midjourney
Мужчине грозил штраф до 15 тыс. рублей.

Пермский гарнизонный военный суд не смог наказать военного за управление автомобилем без водительских прав. В решении суда сказано, что ранее мужчину лишили прав за пьяное вождение, но он все равно сел за руль — его остановили сотрудники ГИБДД.

В мотивировочном решении суда нет дат, когда нарушение было выявлено, но отмечается, что за вождение без прав военного должны были наказать в течение 90 дней. Однако рассмотрение дела неоднократно откладывалось, так как военного не получалось известить о дате, месте и времени судебного заседания — он находится в зоне специальной военной операции.

В итоге в конце февраля состоялся суд, на котором производство по делу было прекращено из-за истечения срока давности привлечения к ответственности. Военному грозил штраф за управление автомобилей без прав от 5 до 15 тыс. рублей.

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#Суд#Военная операция на Украине#Пермь#Военный
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