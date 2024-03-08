Суд в Перми не смог наказать военного за езду без прав из-за участия в СВО

В мотивировочном решении суда нет дат, когда нарушение было выявлено, но отмечается, что за вождение без прав военного должны были наказать в течение 90 дней. Однако рассмотрение дела неоднократно откладывалось, так как военного не получалось известить о дате, месте и времени судебного заседания — он находится в зоне специальной военной операции.