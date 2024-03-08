В Краснодарском крае 14 лыжниц не добрались до финиша из-за завала. Там была пермячка

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В Краснодарском крае во время масс-старта на 10 км на первом круге у девушек произошел массовый завал. Речь идет о финале спартакиады учащихся.
На видео, опубликованном в Telegram-канале «Радиолыжи | Только лыжные гонки» слышно, как после завала некоторые лыжницы громко кричат. Вероятно, среди участниц, попавших в завал, была спортсменка из Пермского края. По данным сайта Федерации лыжных гонок России, из 97 участниц до финиша не добрались 14: среди них 18-летняя Алина Лягаева из Пермского края.
До финиша добрались четыре спортсменки из Прикамья:
По словам президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, только две лыжницы получили серьезные травмы — они находятся в больнице. Одна из них получила черепно-мозговую травму, другая — сломала руку. Остальные отделались легкими ушибами, сообщает «Матч ТВ».
Вяльбе добавила, что ничего страшного не произошло — такое случается в спорте далеко не в первый раз: «Все дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий», — цитирует Вяльбе «Спорт-Экспресс».
Запланированный на сегодня мужской масс‑старт в рамках Спартакиады был перенесен.