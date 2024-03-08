В Краснодарском крае 14 лыжниц не добрались до финиша из-за завала. Там была пермячка

Вяльбе добавила, что ничего страшного не произошло — такое случается в спорте далеко не в первый раз: «Все дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий», — цитирует Вяльбе «Спорт-Экспресс».