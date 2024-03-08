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Published Сегодня, 12:25

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Updated Сегодня, 12:27

В Минспорта рассказали о 18-летней пермячке, попавшей в массовый завал лыжниц

В Минспорта рассказали о пермячке, попавшей в массовый завал лыжниц

8 марта 2024, 12:25
Фото: vk.com/meteorit.okhansk

В Минспорта рассказали о 18-летней пермячке, попавшей в массовый завал лыжниц

До финиша не смогли добраться 14 спортсменок.

В Минспорта Пермского края прокомментировали массовый завал лыжниц в Краснодарском крае. В лыжной гонке на 10 км в рамках зимней Спартакиады учащихся участвовали несколько спортсменов из Пермского края, одна из которых попала в завал и не смогли финишировать — 18-летняя Алина Лягаева.

«С нашей лыжницей все в порядке, она прошла обследование в больнице Сочи», — отмечают в министерстве.

Всего до финиша не смогли добраться 14 спортсменок. По словам президента лыжных гонок Елены Вяльбе, серьезные травмы получили только две участницы: одна из них сломала руку, у другой — диагностировали черепно-мозговую травму.

При этом Вяльбе говорит, что спортсменки не были готовы к такой трассе, она оценила их уровень как «очень низкий».

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#Спорт#Пермь
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В Краснодарском крае 14 лыжниц не добрались до финиша из-за завала. Там была пермячка
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