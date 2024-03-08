В Минспорта рассказали о пермячке, попавшей в массовый завал лыжниц

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В Минспорта Пермского края прокомментировали массовый завал лыжниц в Краснодарском крае. В лыжной гонке на 10 км в рамках зимней Спартакиады учащихся участвовали несколько спортсменов из Пермского края, одна из которых попала в завал и не смогли финишировать — 18-летняя Алина Лягаева.
«С нашей лыжницей все в порядке, она прошла обследование в больнице Сочи», — отмечают в министерстве.
Всего до финиша не смогли добраться 14 спортсменок. По словам президента лыжных гонок Елены Вяльбе, серьезные травмы получили только две участницы: одна из них сломала руку, у другой — диагностировали черепно-мозговую травму.
При этом Вяльбе говорит, что спортсменки не были готовы к такой трассе, она оценила их уровень как «очень низкий».