В Минспорта рассказали о пермячке, попавшей в массовый завал лыжниц

В Минспорта Пермского края прокомментировали массовый завал лыжниц в Краснодарском крае. В лыжной гонке на 10 км в рамках зимней Спартакиады учащихся участвовали несколько спортсменов из Пермского края, одна из которых попала в завал и не смогли финишировать — 18-летняя Алина Лягаева.