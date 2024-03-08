В Перми арестовали профессора ПНИПУ за вождение без прав

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
В Перми арестовали профессора кафедры инновационных технологий машиностроения ПНИПУ Валентина Свиршева. Судя по решению, найденному в картотеке суда, доктор технических наук сел за руль, хотя был лишен водительских прав. В итоге его отправили под арест на 10 суток, при максимальном наказании в 15 суток.
Свиршев пытался обжаловать решение суда ссылаясь на то, что он работает в Пермском национальном исследовательском политехническом университете преподавателем. Вдобавок, у него есть ряд заболеваний, из-за которых он вынужден постоянно принимать лекарства и соблюдать рацион питания. Прав Свиршева лишили в августе 2023 года из-за того, что он покинул место ДТП.
Суд отметил, что сам факт того, что Свиршев является преподавателем, не является основанием для мягчения наказания. В итоге суд в конце февраля оставил решение об аресте профессора в силе. Судя по срокам, на данный момент профессор уже должен был выйти из-под ареста.
На сайте ПНИПУ сказано, что общий стаж работы Валентина Свиршева составляет 49 лет и 6 месяцев.