В Перми арестовали профессора ПНИПУ за вождение без прав

Свиршев пытался обжаловать решение суда ссылаясь на то, что он работает в Пермском национальном исследовательском политехническом университете преподавателем. Вдобавок, у него есть ряд заболеваний, из-за которых он вынужден постоянно принимать лекарства и соблюдать рацион питания. Прав Свиршева лишили в августе 2023 года из-за того, что он покинул место ДТП.