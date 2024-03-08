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В Перми арестовали профессора ПНИПУ за вождение без прав

В Перми арестовали профессора ПНИПУ за вождение без прав

8 марта 2024, 16:46
Фото: tms.pstu.ru
Валентин Свиршев был лишен прав в прошлом году из-за оставления места ДТП.

В Перми арестовали профессора кафедры инновационных технологий машиностроения ПНИПУ Валентина Свиршева. Судя по решению, найденному в картотеке суда, доктор технических наук сел за руль, хотя был лишен водительских прав. В итоге его отправили под арест на 10 суток, при максимальном наказании в 15 суток.

Свиршев пытался обжаловать решение суда ссылаясь на то, что он работает в Пермском национальном исследовательском политехническом университете преподавателем. Вдобавок, у него есть ряд заболеваний, из-за которых он вынужден постоянно принимать лекарства и соблюдать рацион питания. Прав Свиршева лишили в августе 2023 года из-за того, что он покинул место ДТП.

Суд отметил, что сам факт того, что Свиршев является преподавателем, не является основанием для мягчения наказания. В итоге суд в конце февраля оставил решение об аресте профессора в силе. Судя по срокам, на данный момент профессор уже должен был выйти из-под ареста.

На сайте ПНИПУ сказано, что общий стаж работы Валентина Свиршева составляет 49 лет и 6 месяцев.

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#Авто#Суд#Пермь
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