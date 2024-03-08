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Published Сегодня, 06:28

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Updated Сегодня, 06:39

В Пермском крае мужчина получил ожоги всего тела, пытаясь спасти жену из огня

В Пермском крае мужчина получил ожоги всего тела, пытаясь спасти жену из огня

8 марта 2024, 06:28
Фото: vk.com/club222702678
Супруга в итоге погибла.

В Пермском крае в городе Усолье мужчина получил ожоги всего тела при попытке спасти супругу, но она в итоге скончалась. По данным ГКУ ПК «Управление государственной противопожарной службы Пермского края», сообщение о пожаре на улице Ивачева поступило 5 марта в 20:25.

На момент прибытия пожарных дом пол полностью охвачен огнем, площадь пожара составила 70 кв м. Сгорел жилой деревянный дом, баня, постройки во дворе, автомобиль LADA Granta.

Пожар возник из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Пожарные призывают не перегружать электросеть, следить за исправностью розеток, выключать электрические приборы перед уходом из дома.

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