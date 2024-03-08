В Пермском крае мужчина получил ожоги всего тела, пытаясь спасти жену из огня

В Пермском крае в городе Усолье мужчина получил ожоги всего тела при попытке спасти супругу, но она в итоге скончалась. По данным ГКУ ПК «Управление государственной противопожарной службы Пермского края», сообщение о пожаре на улице Ивачева поступило 5 марта в 20:25.