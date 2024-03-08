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В выходные в Перми пройдут рейды по поиску пьяных водителей

В выходные в Перми пройдут рейды по поиску пьяных водителей

8 марта 2024, 04:41
Фото: Изображение Midjourney
Сотрудники ГИБДД будут усиленно работать с 8 по 10 марта.

ГИБДД в выходные и праздничные дни усилит контроль за дорожным движением в Перми. В Госавтоинспекции отмечают, что будет сделан акцент на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, а также на поиск водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.

Сообщить о пьяных водителях можно в дежурную часть по номерам: 246-79-00; 261-99-99; 102. За пьяное вождение водителям грозит штраф 30 тыс. рублей, а также лишение водительских прав. При повторном нарушении в течение года грозит уже реальное лишение свободы или крупный штраф.

С начала 2024 года пермякам обещают платить за информацию о пьяных водителях, если она помогла задержать нарушителя. Размер выплаты — 5 тыс. рублей.

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#Авто#Пермь#Гибдд#Пьяные водители
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