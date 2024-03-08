В выходные в Перми пройдут рейды по поиску пьяных водителей

ГИБДД в выходные и праздничные дни усилит контроль за дорожным движением в Перми. В Госавтоинспекции отмечают, что будет сделан акцент на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, а также на поиск водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.