В выходные в Перми пройдут рейды по поиску пьяных водителей

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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ГИБДД в выходные и праздничные дни усилит контроль за дорожным движением в Перми. В Госавтоинспекции отмечают, что будет сделан акцент на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, а также на поиск водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.
Сообщить о пьяных водителях можно в дежурную часть по номерам: 246-79-00; 261-99-99; 102. За пьяное вождение водителям грозит штраф 30 тыс. рублей, а также лишение водительских прав. При повторном нарушении в течение года грозит уже реальное лишение свободы или крупный штраф.
С начала 2024 года пермякам обещают платить за информацию о пьяных водителях, если она помогла задержать нарушителя. Размер выплаты — 5 тыс. рублей.