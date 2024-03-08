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Пермячки рассказали о самых необычных подарках на 8 марта

Ведро грибов, варенье и шахматы. Пермячки рассказали о необычных подарках на 8 марта

8 марта 2024, 05:55
Фото: fusionbrain.ai

Пермячки рассказали о самых необычных подарках на 8 марта

Кому-то на 8 марта дарили достаточно дорогие подарки — автомобиль.

Жительницы Перми рассказали о самых необычных подарках, которые они получали на 8 марта. Некоторым пермячкам дарили ведро соленых грибов, 5 кг варенья, живых бабочек, заправку автомобиля, входную дверь в квартиру, песню, микроскоп, фотосессию, набор шахмат, автомобиль, следует из опроса Suberjob.

При этом большинство женщин зачислили в топ необычных подарков цветы. 9% опрошенных заявили, что им дарили необычные цветы или их большое количество, например, 101 розу. На втором месте в рейтинге необычных подарков расположились домашние питомцы: собаки, кошки, попугаи. О таких подарках заявили 8% опрошенных.

Для 6% женщин необычными подарками стали путешествия, кухонная утварь. Для 3% — украшения, сертификаты, игрушки, сладости, деньги, билеты в кино, театр или на концерт. Для 1% — одежда, обувь, бытовая техника, смартфоны, инструменты для ремонта, спортивный инвентарь, предложение руки и сердца.

4 из 10 пермячек заявили, что не получали необычных подарков на 8 марта.

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#Пермь#8 марта#Девушки#Подарки#Женщины
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