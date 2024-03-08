Ведро грибов, варенье и шахматы. Пермячки рассказали о необычных подарках на 8 марта

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
Жительницы Перми рассказали о самых необычных подарках, которые они получали на 8 марта. Некоторым пермячкам дарили ведро соленых грибов, 5 кг варенья, живых бабочек, заправку автомобиля, входную дверь в квартиру, песню, микроскоп, фотосессию, набор шахмат, автомобиль, следует из опроса Suberjob.
При этом большинство женщин зачислили в топ необычных подарков цветы. 9% опрошенных заявили, что им дарили необычные цветы или их большое количество, например, 101 розу. На втором месте в рейтинге необычных подарков расположились домашние питомцы: собаки, кошки, попугаи. О таких подарках заявили 8% опрошенных.
Для 6% женщин необычными подарками стали путешествия, кухонная утварь. Для 3% — украшения, сертификаты, игрушки, сладости, деньги, билеты в кино, театр или на концерт. Для 1% — одежда, обувь, бытовая техника, смартфоны, инструменты для ремонта, спортивный инвентарь, предложение руки и сердца.
4 из 10 пермячек заявили, что не получали необычных подарков на 8 марта.