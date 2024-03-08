Ведро грибов, варенье и шахматы. Пермячки рассказали о необычных подарках на 8 марта

При этом большинство женщин зачислили в топ необычных подарков цветы. 9% опрошенных заявили, что им дарили необычные цветы или их большое количество, например, 101 розу. На втором месте в рейтинге необычных подарков расположились домашние питомцы: собаки, кошки, попугаи. О таких подарках заявили 8% опрошенных.