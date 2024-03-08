«Я тяжелый люкс». Дочь миллионеров из Перми увезли на перевоспитание

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
15-летняя девочка из Перми Алиса Базюк снялась в четвертом сезоне шоу «Чадо из ада». Выпуск вышел на телеканале «Ю» 7 марта. Суть шоу в перевоспитании подростков — их отправляют пожить на несколько дней в обычные семьи.
«Для нас с мужем всегда было важно, чтобы наша семьи и дети ни в чем не нуждались. У Алисы с самого детства было все самое лучшее — она тратит деньги на что она хочет и сколько хочет. Мы воспитали потребительницу», — рассказала мать Анна.
От этой модели воспитания решили отойти — это не помогло добиться того, чтобы девочка стала взрослой и самостоятельной. Кроме того, недавно Алиса потратила деньги, которые предназначались для бизнеса — 300 тыс. рублей.
При этом девочка не понимает серьезность своих действий. Поэтому мать решила отдать девочку в шоу. 50-летняя мать школьницы последние два года занимается бизнесом по пошиву больших партий одежды, отец — реставратор. Доход семьи в месяц — около 4 млн рублей. На содержание Алисы уходит до 500 тыс. рублей. На уход за собой школьница тратит до 5 часов в день.
«Я богатая, красивая, но я тяжелый люкс — этим все сказано. Я королева красоты, мне нравится быть в центре внимания, я этим живу. Красота — это главное», — рассказывает Алиса.
Мать надеется, что участие в шоу поможет девочке повзрослеть и поможет ее заинтересовать для участия в семейном бизнесе. Школьницу отправили на четыре дня в многодетную семью в Санкт-Петербург — у нее забрали телефон и все деньги. В питерской семье девять детей.
«Я еле держалась, чтобы не заплакать. Грязно, неуютно, столько людей, все кричат, все ноют. Я даже не представляла, что люди так живут. Это просто какое-то выживание. Я буду моделью, буду получать за это деньги», — считает школьница.
В течение всего первого дня школьница повторяла, что ей не нравится обстановка в доме, но она отмечала, что не может уехать, так как из-за этого ей урежут все расходы и все будет не так, как раньше. «Я буду стараться семью подстраивать под свои правила», — заявила Алиса.
На второй день школьнице приготовили сырный раф, который она так любит, но ей не понравилось. Она предложила лучше купить раф — ведь это проще. Позже школьница начала раскрываться и говорить о своих проблемах. О том, что у нее мало контакта с родителями и с сестрой.
На третий день она сказала, что не видит в этой семье противных людей, а заметила поддержку. При этом ее все еще удивляло, как можно развлечься, например, на тысячу рублей — так как это слишком мало.