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Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Дочь миллионеров из Перми увезли на перевоспитание в многодетную семью

«Я тяжелый люкс». Дочь миллионеров из Перми увезли на перевоспитание

8 марта 2024, 12:00
Фото: Телеканал «Ю»

Дочь миллионеров из Перми увезли на перевоспитание в многодетную семью

На школьницу тратят до 500 тыс. в месяц.

15-летняя девочка из Перми Алиса Базюк снялась в четвертом сезоне шоу «Чадо из ада». Выпуск вышел на телеканале «Ю» 7 марта. Суть шоу в перевоспитании подростков — их отправляют пожить на несколько дней в обычные семьи.

«Для нас с мужем всегда было важно, чтобы наша семьи и дети ни в чем не нуждались. У Алисы с самого детства было все самое лучшее — она тратит деньги на что она хочет и сколько хочет. Мы воспитали потребительницу», — рассказала мать Анна.

От этой модели воспитания решили отойти — это не помогло добиться того, чтобы девочка стала взрослой и самостоятельной. Кроме того, недавно Алиса потратила деньги, которые предназначались для бизнеса — 300 тыс. рублей.

Мать и Сестра школьницыМать и Сестра школьницы
Мать и отец школьницыМать и отец школьницы
Мать и Сестра школьницы
Фото: Телеканал «Ю»

При этом девочка не понимает серьезность своих действий. Поэтому мать решила отдать девочку в шоу. 50-летняя мать школьницы последние два года занимается бизнесом по пошиву больших партий одежды, отец — реставратор. Доход семьи в месяц — около 4 млн рублей. На содержание Алисы уходит до 500 тыс. рублей. На уход за собой школьница тратит до 5 часов в день.

«Я богатая, красивая, но я тяжелый люкс — этим все сказано. Я королева красоты, мне нравится быть в центре внимания, я этим живу. Красота — это главное», — рассказывает Алиса.
Видео: Телеканал «Ю»

Мать надеется, что участие в шоу поможет девочке повзрослеть и поможет ее заинтересовать для участия в семейном бизнесе. Школьницу отправили на четыре дня в многодетную семью в Санкт-Петербург — у нее забрали телефон и все деньги. В питерской семье девять детей.

«Я еле держалась, чтобы не заплакать. Грязно, неуютно, столько людей, все кричат, все ноют. Я даже не представляла, что люди так живут. Это просто какое-то выживание. Я буду моделью, буду получать за это деньги», — считает школьница.
Фото: Телеканал «Ю»

В течение всего первого дня школьница повторяла, что ей не нравится обстановка в доме, но она отмечала, что не может уехать, так как из-за этого ей урежут все расходы и все будет не так, как раньше. «Я буду стараться семью подстраивать под свои правила», — заявила Алиса.

На второй день школьнице приготовили сырный раф, который она так любит, но ей не понравилось. Она предложила лучше купить раф — ведь это проще. Позже школьница начала раскрываться и говорить о своих проблемах. О том, что у нее мало контакта с родителями и с сестрой.

На третий день она сказала, что не видит в этой семье противных людей, а заметила поддержку. При этом ее все еще удивляло, как можно развлечься, например, на тысячу рублей — так как это слишком мало.

Фото: Телеканал «Ю»
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