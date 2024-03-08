«Я тяжелый люкс». Дочь миллионеров из Перми увезли на перевоспитание

На второй день школьнице приготовили сырный раф, который она так любит, но ей не понравилось. Она предложила лучше купить раф — ведь это проще. Позже школьница начала раскрываться и говорить о своих проблемах. О том, что у нее мало контакта с родителями и с сестрой.