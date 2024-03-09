Чиновники потратят 400 тысяч рублей из бюджета Перми на открытки для туристов

В течение трех рабочих дней с даты подписания договора исполнитель обязан предложить на рассмотрение заказчику не менее двух вариантов эскизов дизайна проекта туристических материалов. Их нужно предоставить на бумаге, в электронном виде, на USB-накопителе или диске. Заказчик обязуется в течение одного рабочего дня после получения эскизов согласовать подходящий вариант дизайна.