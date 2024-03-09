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Власти Перми потратят 400 тыс. рублей на открытки и стикеры для туристов

Чиновники потратят 400 тысяч рублей из бюджета Перми на открытки для туристов

9 марта 2024, 03:50
Фото: fusionbrain.ai

Власти Перми потратят 400 тыс. рублей на открытки и стикеры для туристов

Победитель закупки был определен 6 марта.

Администрация Перми подвела итоги электронного аукциона на изготовление информационных материалов в сфере туризма. Данные о закупке были размещены 21 февраля. Определением поставщика занимался краевой Центр организации закупок, а заказчиком выступает городской департамент экономики и промышленной политики.

Всего на конкурс было подано восемь заявок. В минувшую среду, 6 марта, определен победитель — ООО «Биомикактив». Компания предложила выполнить работы по начальной (максимальной) цене контракта — 401 тыс. рублей. Финансирование выделяется из городского бюджета.

По условиям контракта, задачей властей является популяризация города как привлекательного объекта историко-культурного и событийного туризма. Достичь это предлагается с помощью разработки и изготовления набора стикеров (5 тыс. экземпляров), туристических открыток (30 тыс. штук) и лифлетов (30 тыс. штук).

В течение трех рабочих дней с даты подписания договора исполнитель обязан предложить на рассмотрение заказчику не менее двух вариантов эскизов дизайна проекта туристических материалов. Их нужно предоставить на бумаге, в электронном виде, на USB-накопителе или диске. Заказчик обязуется в течение одного рабочего дня после получения эскизов согласовать подходящий вариант дизайна.

От исполнителя требуется ровно разместить на листе текстовую часть и яркие четкие изображения. Также распечатанный текст или изображение не должны смазываться при прикосновении к поверхности бумаги. Победитель аукциона должен выполнить работы в течение 40 дней с даты заключения контракта, который сейчас находится на стадии подписания.

ООО «Биомикактив» зарегистрировано в Воронеже в 2012 году. Генеральным директором компании является Галина Колесниченко. Согласно данным Rusprofile, организация занимается полиграфической деятельностью и предоставляет услуги в этой области. В частности, сейчас компания занимается изготовлением листовок и плакатов о правилах поведения на дикой природы. Заказчиком выступает Республиканское агентство лесного хозяйства Бурятии.

#Общество#Пермь#Госзакупки#Администрация Перми#Сувениры
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