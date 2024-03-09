Чиновники потратят 400 тысяч рублей из бюджета Перми на открытки для туристов

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Администрация Перми подвела итоги электронного аукциона на изготовление информационных материалов в сфере туризма. Данные о закупке были размещены 21 февраля. Определением поставщика занимался краевой Центр организации закупок, а заказчиком выступает городской департамент экономики и промышленной политики.
Всего на конкурс было подано восемь заявок. В минувшую среду, 6 марта, определен победитель — ООО «Биомикактив». Компания предложила выполнить работы по начальной (максимальной) цене контракта — 401 тыс. рублей. Финансирование выделяется из городского бюджета.
По условиям контракта, задачей властей является популяризация города как привлекательного объекта историко-культурного и событийного туризма. Достичь это предлагается с помощью разработки и изготовления набора стикеров (5 тыс. экземпляров), туристических открыток (30 тыс. штук) и лифлетов (30 тыс. штук).
В течение трех рабочих дней с даты подписания договора исполнитель обязан предложить на рассмотрение заказчику не менее двух вариантов эскизов дизайна проекта туристических материалов. Их нужно предоставить на бумаге, в электронном виде, на USB-накопителе или диске. Заказчик обязуется в течение одного рабочего дня после получения эскизов согласовать подходящий вариант дизайна.
От исполнителя требуется ровно разместить на листе текстовую часть и яркие четкие изображения. Также распечатанный текст или изображение не должны смазываться при прикосновении к поверхности бумаги. Победитель аукциона должен выполнить работы в течение 40 дней с даты заключения контракта, который сейчас находится на стадии подписания.
ООО «Биомикактив» зарегистрировано в Воронеже в 2012 году. Генеральным директором компании является Галина Колесниченко. Согласно данным Rusprofile, организация занимается полиграфической деятельностью и предоставляет услуги в этой области. В частности, сейчас компания занимается изготовлением листовок и плакатов о правилах поведения на дикой природы. Заказчиком выступает Республиканское агентство лесного хозяйства Бурятии.