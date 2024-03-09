properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Разрушающийся дом в Новых Лядах отказались признавать аварийным

Дом с разрушающимся фасадом и трещинами на стенах в Новых Лядах не признали аварийным

9 марта 2024, 07:16
Фото: 1MI

Разрушающийся дом в Новых Лядах отказались признавать аварийным

Жильцы говорят, что здание начало рушиться почти сразу после сдачи в эксплуатацию.

Разрушающийся дом по ул. Крылова, 55 в поселке Новые Ляды пока не признан аварийным. Ранее жильцы жаловались на плохое состояние здания. В пресс-службе мэрии Перми сообщили изданию URA.ru, что заседание городской межведомственной комиссии состоялось 5 марта. В итоге члены комиссии приняли решение о дополнительном обследовании дома.

По информации управления жилищных отношений администрации Перми, инвестором строительства многоквартирного дома на Крылова, 55 был Алексей Бельтюков. Заказчиком возведения здания являлось ООО «АльянсСтройМонтаж».

Жители дома ранее отмечали, что дом стал разрушаться практически сразу же после сдачи в эксплуатацию в 2017 году. Фасад разрушается, на стенах появились многочисленные трещины, а на потолке образовалась плесень.

На этой неделе стало известно, что в СУ СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка. Руководитель СК России Александр Бастрыкин ожидает доклад о ходе проверочных мероприятий от главы регионального следственного управления Дениса Головкина.

Бастрыкин проверит разваливающийся жилой дом в Прикамье для сирот
Узнать подробнее
Читайте также:
В мэрии не согласились с пермяками, оспаривающими аварийность дома на Седова, 9Дом в Свердловском районе Перми признали аварийным, несмотря на свежий капремонт
#Недвижимость#Общество#Аварийное жилье#Пермь#Бастрыкин#Администрация Перми#Александр Бастрыкин
Подпишитесь
Заморозки до -26°. Какая погода ожидает жителей Прикамья в эти выходные
Сегодня, 03:05
Чиновники потратят 400 тысяч рублей из бюджета Перми на открытки для туристов
Сегодня, 03:50
В Перми арестовали профессора ПНИПУ за вождение без прав
Вчера, 16:46
В Пермском крае началась прививочная кампания против клещевого энцефалита
Сегодня, 04:30
В Пермском крае простились с 39-летним участником СВО
Сегодня, 02:00
Резонансное ДТП и проблемы с «Финистами». Главные новости недели в Пермском крае
Вчера, 18:32