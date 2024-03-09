Дом с разрушающимся фасадом и трещинами на стенах в Новых Лядах не признали аварийным

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
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Updated Сегодня, 07:19
Разрушающийся дом по ул. Крылова, 55 в поселке Новые Ляды пока не признан аварийным. Ранее жильцы жаловались на плохое состояние здания. В пресс-службе мэрии Перми сообщили изданию URA.ru, что заседание городской межведомственной комиссии состоялось 5 марта. В итоге члены комиссии приняли решение о дополнительном обследовании дома.
По информации управления жилищных отношений администрации Перми, инвестором строительства многоквартирного дома на Крылова, 55 был Алексей Бельтюков. Заказчиком возведения здания являлось ООО «АльянсСтройМонтаж».
Жители дома ранее отмечали, что дом стал разрушаться практически сразу же после сдачи в эксплуатацию в 2017 году. Фасад разрушается, на стенах появились многочисленные трещины, а на потолке образовалась плесень.
На этой неделе стало известно, что в СУ СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка. Руководитель СК России Александр Бастрыкин ожидает доклад о ходе проверочных мероприятий от главы регионального следственного управления Дениса Головкина.