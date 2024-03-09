На пожаре в двухэтажном деревянном доме в Осе погибли люди

По прибытии выяснилось, что горят мебель и вещи домашнего обихода в одной из квартир на втором этаже здания. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 19 человек, в том числе один ребенок. Кроме того, звеном газодымозащитной службы 78 пожарно-спасательной части был спасен человек. В МЧС сообщают, что на пожаре погибли взрослые, точное число погибших не уточняется.