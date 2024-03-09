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В Осе поздно вечером 7 марта при пожаре в деревянном доме погибли люди

На пожаре в двухэтажном деревянном доме в Осе погибли люди

9 марта 2024, 05:09
Фото: 1MI

В Осе поздно вечером 7 марта при пожаре в деревянном доме погибли люди

Одного человека спасли пожарные, еще 19 эвакуировались сами.

Поздно вечером 7 марта в Осе произошел пожар в двухэтажном деревянном многоквартирном доме на ул. Советская. Сообщение о нем поступило в 22:54. На место происшествия выехали 17 человек личного состава и пять единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По прибытии выяснилось, что горят мебель и вещи домашнего обихода в одной из квартир на втором этаже здания. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 19 человек, в том числе один ребенок. Кроме того, звеном газодымозащитной службы 78 пожарно-спасательной части был спасен человек. В МЧС сообщают, что на пожаре погибли взрослые, точное число погибших не уточняется.

Площадь пожара составила 20 кв. м. Возгорание локализовано в 23:45, ликвидировано в 23:50. Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причину пожара.

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