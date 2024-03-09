На СВО убили молодого парня из Пермского края

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
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Updated Сегодня, 02:30
На СВО был убит 24-летний военный из Пермского края. О гибели Сергея Шерегина рассказал тренер детско-юношеской спортивной школы из Чайковского Михаил Чернов. Военного не стало 16 февраля 2024 года. Прощание с участником СВО состоялось 4 марта. Подробностей о парне найти не удалось.
Специальная военная операция России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Переговоры между странами о завершении конфликта сейчас не идут.