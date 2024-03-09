На СВО убили молодого парня из Пермского края

На СВО был убит 24-летний военный из Пермского края. О гибели Сергея Шерегина рассказал тренер детско-юношеской спортивной школы из Чайковского Михаил Чернов. Военного не стало 16 февраля 2024 года. Прощание с участником СВО состоялось 4 марта. Подробностей о парне найти не удалось.