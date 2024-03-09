«Парма» дома в мощном матче обыграла УНИКС

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
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Updated Сегодня, 15:46
Пермский баскетбольный клуб «Парма» забрал победу у казанского УНИКСа. Счет встречи составил 82:80 (20:24, 28:23, 14:19, 20:14). Игра состоялась сегодня, 9 марта, на площадке пермского УДС «Молот».
Лучшими игроками нашей команды стали Си Джей Брайс (20 очков, 1 перехват), Би Джей Джонсон (20 очков, 5 подборов, 3 перехвата), Станислав Ильницкий (18 очков, 7 подборов). Победа позволила «Парме» подняться на пятую строчку турнирной таблицы, обогнав красноярский «Енисей».
Следующая игра пермских баскетболистов состоится 16 марта, на выезде с московским ЦСКА.