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Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

«Парма» выиграла матч с УНИКСом на домашнем паркете

«Парма» дома в мощном матче обыграла УНИКС

9 марта 2024, 15:27
Фото: vk.com/parmabasket

«Парма» выиграла матч с УНИКСом на домашнем паркете

Следующая игра состоится на выезде, через неделю.
Сюжет
Парма

Пермский баскетбольный клуб «Парма» забрал победу у казанского УНИКСа. Счет встречи составил 82:80 (20:24, 28:23, 14:19, 20:14). Игра состоялась сегодня, 9 марта, на площадке пермского УДС «Молот».

Лучшими игроками нашей команды стали Си Джей Брайс (20 очков, 1 перехват), Би Джей Джонсон (20 очков, 5 подборов, 3 перехвата), Станислав Ильницкий (18 очков, 7 подборов). Победа позволила «Парме» подняться на пятую строчку турнирной таблицы, обогнав красноярский «Енисей».

Следующая игра пермских баскетболистов состоится 16 марта, на выезде с московским ЦСКА.

#Спорт#Видео#Пермь#Парма#Бк парма#Баскетбол
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