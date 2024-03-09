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В Перми осужден 29-летний мужчина, похитивший 19 велосипедов

Серийного похитителя велосипедов в Перми отправили в колонию строгого режима

9 марта 2024, 14:57
Фото: 1MI

В Перми осужден 29-летний мужчина, похитивший 19 велосипедов

Мужчина забирал чужое имущество и продавал.

Серийного похитителя велосипедов в Перми лишили свободы. Индустриальный районный суд признал 29-летнего мужчину виновным в совершении 19 краж (ч. 1, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

В период с мая по июль прошлого года злоумышленник похитил 22 велосипеда, один детский самокат и разное велосипедное оборудование. Он присматривал чужой транспорт в подъездах и дворах жилых домов на территории Дзержинского, Индустриального и Ленинского районов. Мужчина продавал похищенные велосипеды, а вырученные деньги тратил на свои нужды. Общая сумма ущерба составила более 489 тыс. рублей.

Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД по городу Перми задержали вора летом прошлого года. В пресс-службе краевой полиции сообщают, что мужчину отправили в колонию строгого режима на срок 2,5 года. Приговор еще не вступил в силу.

Украл почти на полмиллиона. В Перми осудят серийного похитители велосипедов
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#Видео#Происшествия#Пермь#Вор#Кража#Уголовное дело#Полиция#Велосипед
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