Серийного похитителя велосипедов в Перми отправили в колонию строгого режима

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Серийного похитителя велосипедов в Перми лишили свободы. Индустриальный районный суд признал 29-летнего мужчину виновным в совершении 19 краж (ч. 1, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).
В период с мая по июль прошлого года злоумышленник похитил 22 велосипеда, один детский самокат и разное велосипедное оборудование. Он присматривал чужой транспорт в подъездах и дворах жилых домов на территории Дзержинского, Индустриального и Ленинского районов. Мужчина продавал похищенные велосипеды, а вырученные деньги тратил на свои нужды. Общая сумма ущерба составила более 489 тыс. рублей.
Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД по городу Перми задержали вора летом прошлого года. В пресс-службе краевой полиции сообщают, что мужчину отправили в колонию строгого режима на срок 2,5 года. Приговор еще не вступил в силу.