Серийного похитителя велосипедов в Перми отправили в колонию строгого режима

В период с мая по июль прошлого года злоумышленник похитил 22 велосипеда, один детский самокат и разное велосипедное оборудование. Он присматривал чужой транспорт в подъездах и дворах жилых домов на территории Дзержинского, Индустриального и Ленинского районов. Мужчина продавал похищенные велосипеды, а вырученные деньги тратил на свои нужды. Общая сумма ущерба составила более 489 тыс. рублей.