Следователи Сочи проверяют ЧП на соревнованиях, на которых была пермская лыжница

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Следователи в Сочи проводят проверку по информации о травмировании лыжниц во время 10-километрового забега. Ранее в СМИ появилась информация, что девушки попали в снежную бурю и получили повреждения.
Следственный отдел по Адлерскому району города Сочи организовал проверочные мероприятия. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в СУ СКР по Краснодарскому краю. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося.
Из-за массового завала в финале спартакиады учащихся не смогли прийти к финишу 14 юных спортсменок. Одной из них была 18-летняя Алина Лягаева из Пермского края. Позже в Минспорта Прикамья сообщили, что с девушкой все в порядке, она прошла обследование в больнице в Сочи.
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что не стоит искать виноватых в травмировании лыжниц, угодивших в завал во время женского масс-старта зимней Спартакиады учащихся.
«Лыжные гонки — суровый вид спорта, травмы, нагрузки на грани возможного. Падения на спусках — неотъемлемая часть нашего вида спорта. Поэтому всех прошу не искать виноватых, люди, отвечающие за проведение данных соревнований, сделают выводы и в будущем постараются обезопасить спортсменов, особенно молодых. Здоровья и быстрейшего восстановления всем пострадавшим лыжницам», — приводит цитату Сорниа РИА Новости.