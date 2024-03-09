properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

В Сочи следователи проводят проверку ЧП на соревнованиях юных лыжниц

Следователи Сочи проверяют ЧП на соревнованиях, на которых была пермская лыжница

9 марта 2024, 09:48
Фото: пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

В Сочи следователи проводят проверку ЧП на соревнованиях юных лыжниц

Известно, что ранее в бурю попали 14 девушек.

Следователи в Сочи проводят проверку по информации о травмировании лыжниц во время 10-километрового забега. Ранее в СМИ появилась информация, что девушки попали в снежную бурю и получили повреждения.

Следственный отдел по Адлерскому району города Сочи организовал проверочные мероприятия. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в СУ СКР по Краснодарскому краю. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Из-за массового завала в финале спартакиады учащихся не смогли прийти к финишу 14 юных спортсменок. Одной из них была 18-летняя Алина Лягаева из Пермского края. Позже в Минспорта Прикамья сообщили, что с девушкой все в порядке, она прошла обследование в больнице в Сочи.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что не стоит искать виноватых в травмировании лыжниц, угодивших в завал во время женского масс-старта зимней Спартакиады учащихся.

«Лыжные гонки — суровый вид спорта, травмы, нагрузки на грани возможного. Падения на спусках — неотъемлемая часть нашего вида спорта. Поэтому всех прошу не искать виноватых, люди, отвечающие за проведение данных соревнований, сделают выводы и в будущем постараются обезопасить спортсменов, особенно молодых. Здоровья и быстрейшего восстановления всем пострадавшим лыжницам», — приводит цитату Сорниа РИА Новости.

Читайте также:
Прокуратура начала проверку из-за ЧП на соревнованиях, где была лыжница из ПрикамьяВ Краснодарском крае 14 лыжниц не добрались до финиша из-за завала. Там была пермячкаРядом с малой рекой Данилихой может появиться учебный горнолыжный спуск
#Спорт#Пермь#Лыжи#Сочи
Подпишитесь
Чиновники потратят 400 тысяч рублей из бюджета Перми на открытки для туристов
Сегодня, 03:50
Дом с разрушающимся фасадом и трещинами на стенах в Новых Лядах не признали аварийным
Сегодня, 07:16
В ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург пострадала девушка
Сегодня, 08:01
В Пермском крае началась прививочная кампания против клещевого энцефалита
Сегодня, 04:30
Заморозки до -26°. Какая погода ожидает жителей Прикамья в эти выходные
Сегодня, 03:05
В Перми арестовали профессора ПНИПУ за вождение без прав
Вчера, 16:46