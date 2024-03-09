Следователи Сочи проверяют ЧП на соревнованиях, на которых была пермская лыжница

Из-за массового завала в финале спартакиады учащихся не смогли прийти к финишу 14 юных спортсменок. Одной из них была 18-летняя Алина Лягаева из Пермского края. Позже в Минспорта Прикамья сообщили, что с девушкой все в порядке, она прошла обследование в больнице в Сочи.



Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что не стоит искать виноватых в травмировании лыжниц, угодивших в завал во время женского масс-старта зимней Спартакиады учащихся.