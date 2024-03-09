Собачникам Перми предложили выгуливать животных в городских лесах

На площадках есть снаряды для дрессировки собак, а для отдыха владельцев установлены скамейки. В администрации напоминают, что в Перми запрещен свободный выгул собак на детских и спортивных площадках, во дворах детских садов, на территориях школ и поликлиник, а также пляжах. На специальных огороженных площадках гулять с собаками можно, однако необходимо соблюдать чистоту и порядок. В других общественных местах нужно следить за домашним животным и не отпускать его с поводка.