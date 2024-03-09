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В Перми предложили выгуливать собак в городских лесах

Собачникам Перми предложили выгуливать животных в городских лесах

9 марта 2024, 12:57
Фото: 1MI

В Перми предложили выгуливать собак в городских лесах

Хозяева должны постоянно следить за своими питомцами.

В городском управлении по экологии и природопользованию предложили жителям Перми выгуливать и дрессировать собак на территории городских лесов. В лесах для этого обустроены площадки, сообщили в пресс-службе мэрии.

Погулять и подрессировать животных можно на площадках:

  • в Мотовилихинском участковом лесничестве, рядом с НПО «Биомед»;
  • в Левшинском участковом лесничестве, рядом с ул. Генерала Черняховского;
  • в Черняевском лесу вблизи парка культуры и отдыха «Балатово»;
  • в Нижне-Курьинском лесничестве около ул. Хабаровской и рядом с остановкой «Адмирала Ушакова»;
  • в Верхне-Курьинском лесничестве около ул. Докучаева, 21 и на ул. Костычева в микрорайоне Пролетарский.

На площадках есть снаряды для дрессировки собак, а для отдыха владельцев установлены скамейки. В администрации напоминают, что в Перми запрещен свободный выгул собак на детских и спортивных площадках, во дворах детских садов, на территориях школ и поликлиник, а также пляжах. На специальных огороженных площадках гулять с собаками можно, однако необходимо соблюдать чистоту и порядок. В других общественных местах нужно следить за домашним животным и не отпускать его с поводка.

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#Общество#Пермь#Собаки#Администрация Перми#Домашние животные
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