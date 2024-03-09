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В Чайковском принято мировое соглашение о компенсации за травму ребенка в лагере

Суд в Чайковском утвердил мировое соглашение о компенсации за травму в детском лагере

9 марта 2024, 05:50
Фото: 1MI

В Чайковском принято мировое соглашение о компенсации за травму ребенка в лагере

Отец ребенка подал исковое заявление к руководству учреждения.

В понедельник 4 марта Чайковский городской суд утвердил мировое соглашение по гражданскому иску о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба. Материалы иска поступили в суд в ноябре прошлого года, следует из картотеки суда.

С исковым заявлением обратился отец ребенка. Он указал, что летом прошлого года его ребенок получил травму во время отдыха в детском лагере «Изумруд». Мужчина просил взыскать с ООО «Диагностический санитарно-оздоровительный лечебный комплекс движения „Изумруд“» компенсацию морального вреда, сообщили в пресс-службе городского суда.

До рассмотрения дела по существу стороны представили мировое соглашение и попросили суд утвердить его. По условию соглашения истец отказался от иска к детскому лагерю, а ответчик обязался выплатить компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей, перечислив эти деньги на расчетный счет отца. В итоге определение суда вступило в законную силу 4 марта.

#Происшествия#Общество#Суд#Пермь#Детский мир#Чайковский#Моральный вред
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