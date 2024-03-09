Суд в Чайковском утвердил мировое соглашение о компенсации за травму в детском лагере

До рассмотрения дела по существу стороны представили мировое соглашение и попросили суд утвердить его. По условию соглашения истец отказался от иска к детскому лагерю, а ответчик обязался выплатить компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей, перечислив эти деньги на расчетный счет отца. В итоге определение суда вступило в законную силу 4 марта.