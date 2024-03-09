Ученые в Перми разработали нормативы допустимого остаточного содержания нефти в почве

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Ученые Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) разработали проект нормативов допустимого остаточного содержания нефти в почве после рекультивации. После успешного прохождения государственной экологической экспертизы, проект направлен на оценку регулирующего воздействия.
Инициативой занимались сотрудники трех факультетов — географического, биологического и механико-математического. Ученым помогали работники лаборатории экологии и охраны природы, их руководитель — Екатерина Дзюба. Степень воздействия разных концентраций углеводородов на человеческий организм рассчитывали сотрудники кафедры микробиологии и иммунологии во главе с академиком РАН Ириной Ившиной. Доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой прикладной математики и информатики Сергей Русаков организовал оптимизацию расчетов. А всем комплексом исследований руководил доктор географических наук, заведующий кафедрой биогеоценологии и охраны природы Сергей Бузмаков.
Исследователи разработали нормативы для двух категорий земель — лесного фонда и сельскохозяйственного назначения. Внедрение результатов исследования позволит рационально заниматься восстановлением почвы и природной среды после воздействия нефтепродуктов, считают ученые.
Предыдущие нормативы содержания нефтепродуктов в почве после рекультивации в Пермском крае были утверждены правительством РФ в декабре 2018 года. Сейчас установлены нормативы для восьми видов почв, в исследованиях также участвовали ученые ПГНИУ.