Ученые в Перми разработали нормативы допустимого остаточного содержания нефти в почве

Инициативой занимались сотрудники трех факультетов — географического, биологического и механико-математического. Ученым помогали работники лаборатории экологии и охраны природы, их руководитель — Екатерина Дзюба. Степень воздействия разных концентраций углеводородов на человеческий организм рассчитывали сотрудники кафедры микробиологии и иммунологии во главе с академиком РАН Ириной Ившиной. Доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой прикладной математики и информатики Сергей Русаков организовал оптимизацию расчетов. А всем комплексом исследований руководил доктор географических наук, заведующий кафедрой биогеоценологии и охраны природы Сергей Бузмаков.