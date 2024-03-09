properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Ученые в Перми разработали нормативы допустимого остаточного содержания нефти в почве

Ученые в Перми разработали нормативы допустимого остаточного содержания нефти в почве

9 марта 2024, 06:30
Фото: fusionbrain.ai
Для каждого региона существует свой норматив.
Сюжет
ПГНИУ

Ученые Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) разработали проект нормативов допустимого остаточного содержания нефти в почве после рекультивации. После успешного прохождения государственной экологической экспертизы, проект направлен на оценку регулирующего воздействия.

Инициативой занимались сотрудники трех факультетов — географического, биологического и механико-математического. Ученым помогали работники лаборатории экологии и охраны природы, их руководитель — Екатерина Дзюба. Степень воздействия разных концентраций углеводородов на человеческий организм рассчитывали сотрудники кафедры микробиологии и иммунологии во главе с академиком РАН Ириной Ившиной. Доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой прикладной математики и информатики Сергей Русаков организовал оптимизацию расчетов. А всем комплексом исследований руководил доктор географических наук, заведующий кафедрой биогеоценологии и охраны природы Сергей Бузмаков.

Исследователи разработали нормативы для двух категорий земель — лесного фонда и сельскохозяйственного назначения. Внедрение результатов исследования позволит рационально заниматься восстановлением почвы и природной среды после воздействия нефтепродуктов, считают ученые.

Предыдущие нормативы содержания нефтепродуктов в почве после рекультивации в Пермском крае были утверждены правительством РФ в декабре 2018 года. Сейчас установлены нормативы для восьми видов почв, в исследованиях также участвовали ученые ПГНИУ.

Читайте также:
Ушел из жизни преподаватель мехмата ПГНИУ, посвятивший вузу более 40 лет жизниПермские и московские ученые создали антропоморфного робота для будущих стоматологовВ Китае произошло землетрясение. Может ли стихия дойти до Прикамья?
#Общество#ПГНИУ#Пермь#Нефть#Экология#Ученые#Наука
Подпишитесь
Заморозки до -26°. Какая погода ожидает жителей Прикамья в эти выходные
Сегодня, 03:05
Чиновники потратят 400 тысяч рублей из бюджета Перми на открытки для туристов
Сегодня, 03:50
В Перми арестовали профессора ПНИПУ за вождение без прав
Вчера, 16:46
В Пермском крае началась прививочная кампания против клещевого энцефалита
Сегодня, 04:30
В Пермском крае простились с 39-летним участником СВО
Сегодня, 02:00
Резонансное ДТП и проблемы с «Финистами». Главные новости недели в Пермском крае
Вчера, 18:32