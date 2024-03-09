В апреле пермяки снова смогут улететь прямым рейсом в Баку

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В расписании международного аэропорта «Пермь» снова появились рейсы в Азербайджан. В период с 6 апреля по 26 октября перелеты будет выполнять компания «ИрАэро».
Рейсы запланированы дважды в неделю — по понедельникам в 13:50 и по субботам в 21:00, первым на это обратил внимание Business Class. Путешественники будут проводить в воздухе три часа.
Ранее, в январе, полетная программа в Баку была приостановлена. Тогда в «ИрАэро» поясняли, что временно прекратили полеты из-за значительного снижения спроса.