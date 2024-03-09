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В апреле возобновятся прямые рейсы из Перми в Баку

В апреле пермяки снова смогут улететь прямым рейсом в Баку

9 марта 2024, 10:49
Фото: iraero.ru

В апреле возобновятся прямые рейсы из Перми в Баку

Ранее авиакомпания приостанавливала полетную программу.

В расписании международного аэропорта «Пермь» снова появились рейсы в Азербайджан. В период с 6 апреля по 26 октября перелеты будет выполнять компания «ИрАэро».

Рейсы запланированы дважды в неделю — по понедельникам в 13:50 и по субботам в 21:00, первым на это обратил внимание Business Class. Путешественники будут проводить в воздухе три часа.

Ранее, в январе, полетная программа в Баку была приостановлена. Тогда в «ИрАэро» поясняли, что временно прекратили полеты из-за значительного снижения спроса.

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#Общество#Аэропорт#Пермь#Туризм#Аэропорт пермь
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