В ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург пострадала девушка

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Вчера вечером, 8 марта, на 97 км трассы Пермь — Екатеринбург столкнулись два автомобиля. Сообщение о ДТП поступило в поисково-спасательную службу Кунгурского муниципального округа в 18:48. На место выехали спасатели и экстренные службы.
После прибытия спасатели провели стабилизацию автомобилей, осмотрели пострадавших и передали врачам скорой помощи. В результате аварии пострадала 24-летняя девушка. В поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа напоминают, что о происшествиях следует сообщать по номеру 112.