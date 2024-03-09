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На трассе Пермь — Екатеринбург вечером 8 марта в ДТП пострадала девушка

В ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург пострадала девушка

9 марта 2024, 08:01
Фото: страница Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа «ВКонтакте»

На трассе Пермь — Екатеринбург вечером 8 марта в ДТП пострадала девушка

Скорее всего, грузовой автомобиль опрокинулся, а затем в него въехала легковая машина.
Сюжет
Дтп

Вчера вечером, 8 марта, на 97 км трассы Пермь — Екатеринбург столкнулись два автомобиля. Сообщение о ДТП поступило в поисково-спасательную службу Кунгурского муниципального округа в 18:48. На место выехали спасатели и экстренные службы.

Фото: страница Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа «ВКонтакте»

После прибытия спасатели провели стабилизацию автомобилей, осмотрели пострадавших и передали врачам скорой помощи. В результате аварии пострадала 24-летняя девушка. В поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа напоминают, что о происшествиях следует сообщать по номеру 112.

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