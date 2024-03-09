В ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург пострадала девушка

Вчера вечером, 8 марта, на 97 км трассы Пермь — Екатеринбург столкнулись два автомобиля. Сообщение о ДТП поступило в поисково-спасательную службу Кунгурского муниципального округа в 18:48. На место выехали спасатели и экстренные службы.