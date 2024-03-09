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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

В ГИБДД просят пермяков временно отказаться от ночных поездок за рулем

В ГИБДД попросили жителей Прикамья не ездить за рулем по вечерам и ночам

9 марта 2024, 14:32
Фото: fusionbrain.ai

В ГИБДД просят пермяков временно отказаться от ночных поездок за рулем

Погодные условия повышают аварийность на трассах.

В ГИБДД Пермского края призвали водителей сократить поездки по дорогам в вечернее и ночное время из-за ухудшения погоды. На трассе идет снег, создавая плохую видимость, и бушует сильный боковой ветер.

Госавтоинспекторы дежурят на трассах, включив проблесковые маяки на патрульных автомобилях. В пресс-службе региональной ГИБДД просят водителей выбирать безопасный стиль движения и быть ответственными на дорогах.

О небольших, местами умеренных снегопадах в отдельных территориях Прикамья накануне также предупреждали специалисты проекта «Метеоролог и я».

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#Авто#Пермь#Гибдд#Непогода
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