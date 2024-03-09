В ГИБДД попросили жителей Прикамья не ездить за рулем по вечерам и ночам

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
В ГИБДД Пермского края призвали водителей сократить поездки по дорогам в вечернее и ночное время из-за ухудшения погоды. На трассе идет снег, создавая плохую видимость, и бушует сильный боковой ветер.
Госавтоинспекторы дежурят на трассах, включив проблесковые маяки на патрульных автомобилях. В пресс-службе региональной ГИБДД просят водителей выбирать безопасный стиль движения и быть ответственными на дорогах.
О небольших, местами умеренных снегопадах в отдельных территориях Прикамья накануне также предупреждали специалисты проекта «Метеоролог и я».