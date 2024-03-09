В МЧС просят пермяков быть осторожнее на дорогах из-за ухудшения погоды

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Завра, 10 марта, в отдельных районах Прикамья прогнозируется ухудшение погоды. По данным синоптиков, местами ожидается изморозь, а на дорогах — гололедица.
В связи с прогнозом погоды, в ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют и водителям, и пешеходам быть особенно осторожными на дорогах. Также пермяков просят избегать нахождения рядом с деревьями, конструкциями и линиями электропередач. Не стоит и приближаться к крышам зданий, с которых может сойти снег, — перед входом в здание лучше поднять голову вверх и убедиться, что над вами не свисают глыбы снега или сосулек.
В случае, если вы стали свидетелем происшествия или сами оказались в беде, позвоните экстренным службам по номерам 01, 101 или 112.