В МЧС просят пермяков быть осторожнее на дорогах из-за ухудшения погоды

В связи с прогнозом погоды, в ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют и водителям, и пешеходам быть особенно осторожными на дорогах. Также пермяков просят избегать нахождения рядом с деревьями, конструкциями и линиями электропередач. Не стоит и приближаться к крышам зданий, с которых может сойти снег, — перед входом в здание лучше поднять голову вверх и убедиться, что над вами не свисают глыбы снега или сосулек.