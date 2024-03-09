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В МЧС Прикамья предупредили пермяков о гололедице и изморози 10 марта

В МЧС просят пермяков быть осторожнее на дорогах из-за ухудшения погоды

9 марта 2024, 08:53
Фото: fusionbrain.ai

В МЧС Прикамья предупредили пермяков о гололедице и изморози 10 марта

О происшествиях сообщайте по номеру 112.

Завра, 10 марта, в отдельных районах Прикамья прогнозируется ухудшение погоды. По данным синоптиков, местами ожидается изморозь, а на дорогах — гололедица.

В связи с прогнозом погоды, в ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют и водителям, и пешеходам быть особенно осторожными на дорогах. Также пермяков просят избегать нахождения рядом с деревьями, конструкциями и линиями электропередач. Не стоит и приближаться к крышам зданий, с которых может сойти снег, — перед входом в здание лучше поднять голову вверх и убедиться, что над вами не свисают глыбы снега или сосулек.

В случае, если вы стали свидетелем происшествия или сами оказались в беде, позвоните экстренным службам по номерам 01, 101 или 112.

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#Регион#Мчс пермского края#Пермь#Мчс#Гололедица
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