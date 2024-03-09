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Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Ночью 9 марта 47 дронов были сбиты над четырьмя российскими регионами

В ночь на 9 марта 47 дронов атаковали четыре региона России

9 марта 2024, 13:17
Фото: Изображение Midjourney

Ночью 9 марта 47 дронов были сбиты над четырьмя российскими регионами

Один из беспилотников повредил крышу здания поликлиники.

В ночь на 9 марта несколько российских регионов атаковали 47 беспилотников. По информации Минобороны РФ, 41 дрон сбит над Ростовской областью, три — над Волгоградской, два — над Курской и еще один уничтожен над Белгородской областью.

Как сообщают «Новые известия», взрывы в Таганроге продолжались несколько часов. Глава администрации города Андрей Фатеев призывал жителей сохранять спокойствие и не публиковать адреса и дополнительные данные. Губернатор Ростовской области Василий Голубев позже рассказал. что никто не погиб, лишь был ранен сотрудник МЧС, устранявший последствия на земле. Мужчина госпитализирован и его жизни ничего не угрожает.

Известно, что в Таганроге работает авиационный завод им. Бериева, производящий самолеты-амфибии Бе-200. Также здесь ремонтируют самолет ДРЛО А-50 ВКС России, пострадавший ранее при атаке БПЛА.

В Курской области беспилотники рухнули на поликлинику, разрушив 22 кв. м крыши, сообщил глава региона Роман Старовойт. Из-за угрозы взрыва из стационара в другие больницы эвакуировали пациентов реанимации и персонал.

#Общество#Военная операция на Украине#Сво#Беспилотники
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