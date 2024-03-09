В ночь на 9 марта 47 дронов атаковали четыре региона России

Как сообщают «Новые известия», взрывы в Таганроге продолжались несколько часов. Глава администрации города Андрей Фатеев призывал жителей сохранять спокойствие и не публиковать адреса и дополнительные данные. Губернатор Ростовской области Василий Голубев позже рассказал. что никто не погиб, лишь был ранен сотрудник МЧС, устранявший последствия на земле. Мужчина госпитализирован и его жизни ничего не угрожает.