В ночь на 9 марта 47 дронов атаковали четыре региона России

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
В ночь на 9 марта несколько российских регионов атаковали 47 беспилотников. По информации Минобороны РФ, 41 дрон сбит над Ростовской областью, три — над Волгоградской, два — над Курской и еще один уничтожен над Белгородской областью.
Как сообщают «Новые известия», взрывы в Таганроге продолжались несколько часов. Глава администрации города Андрей Фатеев призывал жителей сохранять спокойствие и не публиковать адреса и дополнительные данные. Губернатор Ростовской области Василий Голубев позже рассказал. что никто не погиб, лишь был ранен сотрудник МЧС, устранявший последствия на земле. Мужчина госпитализирован и его жизни ничего не угрожает.
Известно, что в Таганроге работает авиационный завод им. Бериева, производящий самолеты-амфибии Бе-200. Также здесь ремонтируют самолет ДРЛО А-50 ВКС России, пострадавший ранее при атаке БПЛА.
В Курской области беспилотники рухнули на поликлинику, разрушив 22 кв. м крыши, сообщил глава региона Роман Старовойт. Из-за угрозы взрыва из стационара в другие больницы эвакуировали пациентов реанимации и персонал.