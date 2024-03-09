В Пермском крае началась прививочная кампания против клещевого энцефалита

Курс прививок от клещевого энцефалита состоит из трех инъекций. Между первой и второй прививкой должно пройти от одного до семи месяцев, а между второй и третьей — один год. После этого необходимо для поддержания иммунитета делать одну прививку раз в три года. После прививки необходимо в течение двух недель избегать выездов на природу, где можно столкнуться с клещом.