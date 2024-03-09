properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:30

Published Сегодня, 04:30

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

В поликлиниках Прикамья уже можно сделать прививку от клещевого энцефалита

В Пермском крае началась прививочная кампания против клещевого энцефалита

9 марта 2024, 04:30
Фото: 1MI

В поликлиниках Прикамья уже можно сделать прививку от клещевого энцефалита

В прошлом году клещи нападали более чем на 16 тыс. жителей региона.

В поликлиниках Пермского края уже сейчас можно привиться от клещевого энцефалита. Вакцина есть в наличии, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Сделать прививку можно после консультации врача.

Курс прививок от клещевого энцефалита состоит из трех инъекций. Между первой и второй прививкой должно пройти от одного до семи месяцев, а между второй и третьей — один год. После этого необходимо для поддержания иммунитета делать одну прививку раз в три года. После прививки необходимо в течение двух недель избегать выездов на природу, где можно столкнуться с клещом.

Вероятность заразиться инфекциями от клещей сохраняется в период клещевой активности — с апреля до октября. Риск заражения наиболее высок в период с мая по июнь. Обычно клещи обитают в кустарниках, высоких сухих травах и деревьях. Они поднимаются не выше полутора метров и предпочитают затененные места. Поэтому при выезде на природу рекомендуется носить одежду, по максимуму закрывающую тело, и использовать репелленты.

Если вам не удалось избежать присасывания клеща, то самостоятельно снимите его или обратитесь к специалисту в медицинском учреждении. Затем доставьте клеща на исследование в лабораторию и обратитесь за профилактическим лечением в поликлинику.

Всего за 2023 год в Прикамье зарегистрировано более 16 тыс. пострадавших от клещей, из них 2 973 — дети в возрасте до 14 лет.

#Общество#Пермь#Клещи#Вакцинация#Роспотребнадзор#Прививки#Клещевой энцефалит
Подпишитесь
Заморозки до -26°. Какая погода ожидает жителей Прикамья в эти выходные
Сегодня, 03:05
Чиновники потратят 400 тысяч рублей из бюджета Перми на открытки для туристов
Сегодня, 03:50
В Перми арестовали профессора ПНИПУ за вождение без прав
Вчера, 16:46
В Пермском крае простились с 39-летним участником СВО
Сегодня, 02:00
Резонансное ДТП и проблемы с «Финистами». Главные новости недели в Пермском крае
Вчера, 18:32