В Пермском крае началась прививочная кампания против клещевого энцефалита

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
В поликлиниках Пермского края уже сейчас можно привиться от клещевого энцефалита. Вакцина есть в наличии, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Сделать прививку можно после консультации врача.
Курс прививок от клещевого энцефалита состоит из трех инъекций. Между первой и второй прививкой должно пройти от одного до семи месяцев, а между второй и третьей — один год. После этого необходимо для поддержания иммунитета делать одну прививку раз в три года. После прививки необходимо в течение двух недель избегать выездов на природу, где можно столкнуться с клещом.
Вероятность заразиться инфекциями от клещей сохраняется в период клещевой активности — с апреля до октября. Риск заражения наиболее высок в период с мая по июнь. Обычно клещи обитают в кустарниках, высоких сухих травах и деревьях. Они поднимаются не выше полутора метров и предпочитают затененные места. Поэтому при выезде на природу рекомендуется носить одежду, по максимуму закрывающую тело, и использовать репелленты.
Если вам не удалось избежать присасывания клеща, то самостоятельно снимите его или обратитесь к специалисту в медицинском учреждении. Затем доставьте клеща на исследование в лабораторию и обратитесь за профилактическим лечением в поликлинику.
Всего за 2023 год в Прикамье зарегистрировано более 16 тыс. пострадавших от клещей, из них 2 973 — дети в возрасте до 14 лет.