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В Пермском крае простились с 39-летним участником СВО

В Пермском крае простились с 39-летним участником СВО

9 марта 2024, 02:00
Фото: vk.com/vishadm / 1MI
Мужчина находился на спецоперации по контракту.

Власти Красновишерского округа сообщили о гибели еще одного военного из Пермского края в зоне специальной военной операции. По данным чиновников, с Василием Жуковым простились 5 марта. Мужчина отправился на СВО по контракту.

Чиновники не уточняют возраст военного, но судя по его странице в соцсетях, которую удалось найти журналисту Properm.ru, ему было 39 лет. Последний раз на свою страницу «Вконтакте» он заходил вечером 7 февраля.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. По данным властей, она завершится в момент, когда будут достигнуты все поставленные цели.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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