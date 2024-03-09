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В Прикамье 9 и 10 марта ночью похолодает до -26 градусов

Заморозки до -26°. Какая погода ожидает жителей Прикамья в эти выходные

9 марта 2024, 03:05
Фото: fusionbrain.ai

В Прикамье 9 и 10 марта ночью похолодает до -26 градусов

В регион снова придет похолодание.

Очередное похолодание придет в Пермский край в эти выходные, 9 и 10 марта. Сегодня на территорию региона поступит новая порция холода, которая распространится сначала на север Прикамья, а затем — в остальные районы, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я». Температурный фон в ночное время будет зависеть от степени закрытости местности от ветра и степени облачности.

Сегодня, 9 марта, в Пермском крае ожидается облачность и небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью -11…-6°, по северу до -16°, днем -6…-1°, по северу -11…-6°. В Перми также пройдет снег. Ночью ожидается до -8…-6°, днем -3…-1°. И в краевой столице, и в регионе прогнозируется ветер юго-западный с переходом на северный в течение дня, его скорость — 4-9 м/с.

10 марта в регионе местами пройдет небольшой снег. Ночью ожидается до -16…-11°, при прояснениях в низинах до -26°, днем -8…-3°, на севере до -13…-8°. В Перми будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха опустится до -13…-11°, днем до -7…-5°. Скорость северо-западного ветра по региону составит 4-9 м/с

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