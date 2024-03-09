Заморозки до -26°. Какая погода ожидает жителей Прикамья в эти выходные

Очередное похолодание придет в Пермский край в эти выходные, 9 и 10 марта. Сегодня на территорию региона поступит новая порция холода, которая распространится сначала на север Прикамья, а затем — в остальные районы, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я». Температурный фон в ночное время будет зависеть от степени закрытости местности от ветра и степени облачности.