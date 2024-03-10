Когда ждать тепла? Какую погоду обещают синоптики на середину марта

Сегодня, в воскресенье 10 марта, по прогнозу Пермского ЦГМС, слабый и небольшой снег выпадет в основном на востоке и юге региона. Температура воздуха в ночное время окажется на уровне −15…−10°С, в Перми около −14°С, на севере −23…−18°С, на северо-востоке −28…−25°С, днём столбик термометра повысится до −9…−4°С, в Перми до −8°С, на севере не выше −15°С.