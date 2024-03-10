Когда ждать тепла? Какую погоду обещают синоптики на середину марта

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
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Updated Сегодня, 05:06
Сегодня, в воскресенье 10 марта, по прогнозу Пермского ЦГМС, слабый и небольшой снег выпадет в основном на востоке и юге региона. Температура воздуха в ночное время окажется на уровне −15…−10°С, в Перми около −14°С, на севере −23…−18°С, на северо-востоке −28…−25°С, днём столбик термометра повысится до −9…−4°С, в Перми до −8°С, на севере не выше −15°С.
В понедельник 11 марта влияние окажет промежуточный гребень, осадки прекратятся, ветер стихнет, создадутся благоприятные условия для формирования изморози. Температура воздуха ночью опустится до −21…−16°С, на севре до −26°С. В течение дня влияние гребня сохранится, но к северо-западным границам региона будет приближаться циклон с фронтальной системой, поэтому небольшие осадки могут выпасть только здесь. Температура воздуха днём повысится до −12…−7°С. В краевой столице без осадков, ночью не ниже −21°С, днём не выше −8°С.
Во вторник 12 марта циклон по мере приближения к Пермскому краю будет затухать, в результате принесет небольшой и умеренный снег. Температурный фон пониженный (на 3–5°С ниже климатической нормы): ночью −19…−14°С, на востоке до −24°С, в Перми −17…−15°С, днём −9…−4°С, в Перми −7…−5°С.
По предварительному прогнозу, далее начнётся потепление, которое может продлиться около недели.