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Updated Сегодня, 04:50

Мэрия Перми хочет увеличить резервный фонд

Мэрия Перми хочет увеличить резервный фонд

10 марта 2024, 04:48
Фото: 1MI
Администрация Перми подготовила пакет поправок в городской бюджет.

Мэрия Перми предлагает в 2024 году увеличить резервный фонд городской администрации на 52,4 млн рублей. На данные пояснительной записки к поправкам в городской бюджет на 2024–2026 годы обратили внимание журналисты «КоммерсантЪ-Прикамья». Как указано в документе, эти средства планируется использовать «в целях обеспечения сбалансированности бюджета».

Те же поправки, предусматривают сокращение резервного фонда мэрии на 10 млн рублей в 2024 году и на 15 млн рублей ежегодно в 2025 и 2026 годах. Это связано с дополнительными расходами, предусмотренными предыдущими поправками в бюджет на 2024–2026 годы, принятыми в феврале текущего года.

Ожидается, что новые поправки в бюджет Перми городская дума рассмотрит на мартовском заседании. Если предложения мэрии будут приняты, доходы городской казны в 2024 году составят 51,9 млрд рублей, в 2025 году — 51,5 млрд рублей, в 2026 году — 51,4 млрд рублей. Расходы в 2024 году запланированы в объеме 52,1 млрд рублей, в 2025 — 51,3 млрд рублей, в 2026 году — 50,8 млрд рублей.

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