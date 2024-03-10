Мэрия Перми хочет увеличить резервный фонд

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:50
Updated Сегодня, 04:50
Мэрия Перми предлагает в 2024 году увеличить резервный фонд городской администрации на 52,4 млн рублей. На данные пояснительной записки к поправкам в городской бюджет на 2024–2026 годы обратили внимание журналисты «КоммерсантЪ-Прикамья». Как указано в документе, эти средства планируется использовать «в целях обеспечения сбалансированности бюджета».
Те же поправки, предусматривают сокращение резервного фонда мэрии на 10 млн рублей в 2024 году и на 15 млн рублей ежегодно в 2025 и 2026 годах. Это связано с дополнительными расходами, предусмотренными предыдущими поправками в бюджет на 2024–2026 годы, принятыми в феврале текущего года.
Ожидается, что новые поправки в бюджет Перми городская дума рассмотрит на мартовском заседании. Если предложения мэрии будут приняты, доходы городской казны в 2024 году составят 51,9 млрд рублей, в 2025 году — 51,5 млрд рублей, в 2026 году — 51,4 млрд рублей. Расходы в 2024 году запланированы в объеме 52,1 млрд рублей, в 2025 — 51,3 млрд рублей, в 2026 году — 50,8 млрд рублей.