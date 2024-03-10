Мэрия Перми хочет увеличить резервный фонд

Ожидается, что новые поправки в бюджет Перми городская дума рассмотрит на мартовском заседании. Если предложения мэрии будут приняты, доходы городской казны в 2024 году составят 51,9 млрд рублей, в 2025 году — 51,5 млрд рублей, в 2026 году — 51,4 млрд рублей. Расходы в 2024 году запланированы в объеме 52,1 млрд рублей, в 2025 — 51,3 млрд рублей, в 2026 году — 50,8 млрд рублей.