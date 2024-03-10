properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Многодетные в Соликамске через суд пытаются добиться дороги, газа и воды

Многодетные в Соликамске через суд пытаются добиться дороги, газа и воды

10 марта 2024, 10:07
Фото: Изображение Midjourney
Прокуратура вышла с иском к администрации Соликамска в защиту прав многодетной семьи.

20 марта в Соликамске начнется рассмотрение иска прокуратуры к администрации городского округа. Надзорный орган взялся защищать права многодетной семьи, получившей земельный участок без благоустройства. Иск поступил в суд 16 февраля.

Многодетный отец обратился в прокуратуру, сообщив, что семья получила земельный участок на котором отсутствует какая-либо инженерная инфраструктура. Известно, что из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, содержащейся в определении от 09.11.2017 № 2516-О следует, что именно на органах публичной власти лежит обязанность по благоустройству земельные участки, предназначенных для многодетных семей. Уже на момент их предоставления гражданам (или в течение определенного разумного срока после такого предоставления) такие участки должны быть снабжены необходимой коммунальной, транспортной и иной инфраструктурой.

Соликамской прокуратурой были ранее выявлены нарушения в части не подключения земельного участка к сетям водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения и отсутствия автомобильной дороги, к подведенной земельному участку. На основании выявленных нарушений в адрес администрации Соликамского городского округа ранее было вынесено представление. На момент подачи искового заявления нарушения не устранены.

Известно, что земля для строительства индивидуального жилья для многодетных в Соликамске предоставляется в поселках Черное, селах Городище и Половодово. В 2022 году жители Соликамска уже задавали главе города вопрос о сроках газификации поселков. Как сообщили в мэрии, согласно программе догазификации все домовладения, расположенные в границах газифицированного населённого пункта, будут обеспечены газом.

В перечень работ на ближайшую газификацию на тот момент входили пять участков Соликамского городского округа. На август 2022 года велась разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей в поселке Чёрное, селах Половодово, и Городище в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий на 2020–2025 годы».

Глава СКР Александр Бастрыкин занялся проблемами многодетных в Прикамье
Узнать подробнее
Подпишитесь
Жительница Березников получит за упавшую на голову глыбу льда 300 тысяч рублей
Сегодня, 11:44
Под Суксуном автобус с пассажирами попал в ДТП. Пострадала несовершеннолетняя
Сегодня, 08:12
На фоне санкций Прикамье возобновило экспорт в Германию
Сегодня, 09:16
Когда ждать тепла? Какую погоду обещают синоптики на середину марта
Сегодня, 05:04
Под Краснокамском рано утром в автомобиле сгорел человек
Сегодня, 04:29