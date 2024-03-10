Многодетные в Соликамске через суд пытаются добиться дороги, газа и воды

Многодетный отец обратился в прокуратуру, сообщив, что семья получила земельный участок на котором отсутствует какая-либо инженерная инфраструктура. Известно, что из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, содержащейся в определении от 09.11.2017 № 2516-О следует, что именно на органах публичной власти лежит обязанность по благоустройству земельные участки, предназначенных для многодетных семей. Уже на момент их предоставления гражданам (или в течение определенного разумного срока после такого предоставления) такие участки должны быть снабжены необходимой коммунальной, транспортной и иной инфраструктурой.