Многодетные в Соликамске через суд пытаются добиться дороги, газа и воды

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
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20 марта в Соликамске начнется рассмотрение иска прокуратуры к администрации городского округа. Надзорный орган взялся защищать права многодетной семьи, получившей земельный участок без благоустройства. Иск поступил в суд 16 февраля.
Многодетный отец обратился в прокуратуру, сообщив, что семья получила земельный участок на котором отсутствует какая-либо инженерная инфраструктура. Известно, что из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, содержащейся в определении от 09.11.2017 № 2516-О следует, что именно на органах публичной власти лежит обязанность по благоустройству земельные участки, предназначенных для многодетных семей. Уже на момент их предоставления гражданам (или в течение определенного разумного срока после такого предоставления) такие участки должны быть снабжены необходимой коммунальной, транспортной и иной инфраструктурой.
Соликамской прокуратурой были ранее выявлены нарушения в части не подключения земельного участка к сетям водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения и отсутствия автомобильной дороги, к подведенной земельному участку. На основании выявленных нарушений в адрес администрации Соликамского городского округа ранее было вынесено представление. На момент подачи искового заявления нарушения не устранены.
Известно, что земля для строительства индивидуального жилья для многодетных в Соликамске предоставляется в поселках Черное, селах Городище и Половодово. В 2022 году жители Соликамска уже задавали главе города вопрос о сроках газификации поселков. Как сообщили в мэрии, согласно программе догазификации все домовладения, расположенные в границах газифицированного населённого пункта, будут обеспечены газом.
В перечень работ на ближайшую газификацию на тот момент входили пять участков Соликамского городского округа. На август 2022 года велась разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газовых сетей в поселке Чёрное, селах Половодово, и Городище в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий на 2020–2025 годы».